الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مهرجان للهجن بمدينة العريش خلال احتفال شمال سيناء بعيدها القومي

الاجتماع
الاجتماع

ترأس اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، الاجتماع التنسيقي لمهرجان الهجن، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء اسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش، إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، سلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للهجن، مهدى سالم رئيس لجنة الحكام، يوسف القرم، رئيس نادي الهجن، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

 المهرجان يقام يومي 24 و 25 أبريل بمناسبة العيد القومي للمحافظة

وأكد المحافظ، أن المهرجان يقام على مدار يومين وهما 25 و26 ابريل الجاري، بمناسبة احتفال محافظة شمال سيناء بالعيد القومي، وبحضور عدد من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، لافتا إلى إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق.

وأضاف المحافظ، أن محافظة شمال سيناء من أوائل المحافظات التي أنشئ بها نادي ومضمار للهجن بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش، حيث لا يوجد لهما مثيل في باقي محافظات الجمهورية.

التوجيه برفع كفاءة مضمار الهجن والمبنى الإداري والمنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار والبوابة الرئيسية

ووجه المحافظ، برفع كفاءة مضمار الهجن والمبنى الإداري والمنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار والبوابة الرئيسية وواجهة النادي ومنطقة السوق، الى جانب تجريد الطريق المؤدى للنادي وإزالة الرمال من عليه، وإنارة أعمدة الكهرباء بطول الطريق ورفع كفاءة الإنارة الداخلية، وتوفير مولد كهرباء احتياطي كاتم للصوت، بالإضافة الي توفير سيارة مياه بصفة دائمة.

وشدد المحافظ، على توفير نقطة طبية مزودة بطبيب وطاقم تمريض، وتواجد سيارتي إسعاف بصفة دائمة، بجانب الكشف الطبي البيطري علي الجمال المشاركة في السباق وتقديم الخدمات البيطرية على مدار يومي السباق.

وأعلن المحافظ، عن تخصيص عدد من الأتوبيسات من ديوان عام المحافظة بالمجان لنقل الجماهير والمواطنين من مختلف مدن ومراكز المحافظة وخاصة وسط سيناء الي مضمار نادي الهجن.

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محافظ شمال سيناء مهرجان الهجن مدينة العريش نادي الهجن الفعاليات الثقافية

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