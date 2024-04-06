السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

الأقصر: سهرات رمضانية متنوعة بقصور ثقافة الطود وحسن فتحى وحوض الرمال

فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة

شهد فرع ثقافة الأقصر، عددا مكثفا من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بشهر رمضان، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ برعاية وزارة الثقافة.

ونظم قصر ثقافة حسن فتحى ليلة رمضانية وتضمنت الليلة محاضرة بعنوان "دور التعليم فى مواجهة الإرهاب" ألقاها العادلى حسان محمد متحدثا عن علاقة الأمن بالتعليم، وأهمية المدرسة فى غرس قيم التسامح، ومنع انجزابهم إلى العنف والإرهاب، ودور الجامعة فى منع التطرف، والعمل على نظام تعليمى وأساليب لسد الثغرات على الجماعات المتطرفة الإرهابية، وأقيمت أمسية شعرية للشاعر للشاعر سيد صدقى ألقى قصيدتى "صلو عل خير الورى، كرة أرضية "، وورشة فنون تشكيلية، واختتم الليلة الثقافية بعرض فنى لفرقة الأقصر للموسيقى العربية.

وتتوالى الليالي الرمضانية في قصر ثقافة حوض الرمال، تضمنت فقرات الليلة الرمضانية، أمسية شعرية وقصيده بعنوان "الأم في شهر الخيرات" إلقاء دينا عبدالحكم، وعقدت محاضرة بعنوان" العلم والإيمان سبيل الأمم المنتجه" ألقاها مدحت عبدالستار متحدثا عن النفحات الإيمانية في شهر رمضان المبارك، وعن تقدم الأمم بالعلم والإيمان والعلم والايمان وجهان لعملة واحدة،وان الإخلاص والإتقان سبيل الوصول لدوله متقدمة منتجه، أعقبها عرض إنشاد ديني وابتهالات دينية وقصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ألقاء عامر محمود بهيج، وفرقة الإنشاد الديني والأطفال، وورشة فنون تشكيليه رسم حر للأطفال باستخدام الألوان الفلوماستر نفذتها سمر محمد ومنى عبدالرحمن، وتكريم الأمهات المثاليات من القرية بمناسبة عيد الأم وتقديم هدايا وجوائز.

كما نظمت الليلة الختامية لليالي رمضان بقصر ثقافة الطود بنجع الفتاتيح بديوان آل علي، وبدأ الحفل بتلاوة القرآن كريم والشيخ عمرو اسماعيل، وأمسية شعرية وقصيدة بعنوان" شجرة دوم" للشاعر جمال الاقصري، وقصيدة" ألحان ثائرة" للشاعر عادل دنقل ومجموعة من فن الواو والمسبعات، والشاعر  عبدالله مسعود وقصيدة "لا تخافي"،" اوعديني" للشاعر وليد الضوي.

وعقدت محاضرة بعنوان " بناء الأوطان" ألقاها نصر محمد أحمد، ومسابقة ثقافية ومعلومات عامة لأطفال القرية أدارها جمال الاقصري، وعرض إنشاد ديني ومجموعة قصائد في مدح الرسول، وفقره مواهب من القرية، وورشة حكي عن "مبطلات الصوم" سردها محمد محمود، بالإضافة إلى ذلك أعد معرض الكتاب وعرض مجموعة من اصدارات الهيئة.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة
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