محافظ شمال سيناء يستقبل وفد من منظمة هيومان رايتس ووتش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفد من منظمة مراقبة حقوق الإنسان«Human Rights Watch»، في مكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش، في حضور الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء.



واستعرض المحافظ الدور الذي تقوم به مصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يتم استقبال المساعدات الاغاثية والإنسانية وادخالها الي القطاع، بجانب استقبال الجرحى الفلسطينيين والمرافقين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.



وأكد المحافظ، على تخصيص أماكن اقامة للفلسطينيين الذين حالت ظروف الحرب على غزة في عودتهم الي القطاع في حي السبيل بالعريش، بجانب توفير مختلف الخدمات مجانًا لهم، فضلًا عن استقبال الجرحي والمصابين بعد انتهاء فترة علاجهم بالمستشفيات في منطقتي السبيل والنادي الاستشفائي في العريش.



وأشار المحافظ، إلى تقديم عدد 20 ألف وجية إفطار يوميًا من جمعيتي الهلال الأحمر المصري ومصر الخير الي الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبًا الوفد بنقل الحقيقة كاملة.



وبدوره ثمن الوفد الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال وعلاج الجرحي والمصابين الفلسطينيين في مختلف المستشفيات، بجانب توجيه الشكر لوزارة الخارجية علي تسهيل مهمة الوفد، مؤكدين علي أنهم هنا للقيام بالضغط والمناصرة.



وأشار الوفد إلى زيارة الجرحي الفلسطينيين اليوم في مستشفيات العريش العام وبئر العبد التخصصي، وغدا زيارة معبر رفح البري ومستشفى رفح المركزي، مثمنين الدور الذي تقوم به وزارة الصحة في هذا الاتجاه، ويضم الوفد كلا من ادم كوجل نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وميلينا أنصاري مساعد البحث ونيكو جعفرينا باحثة.

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