محافظ شمال سيناء يسحب قرعة نتيجة المسابقة الرمضانية لليلة القدر لطلبة التربية الخاصة

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، بسحب قرعة نتيجة المسابقة الرمضانية لليلة القدر لطلبة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، في حضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم وعزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

وأوضح محافظ شمال سيناء، مشاركة 110 طلاب وطالبات في المسابقة التي نظمتها إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وتم سحب القرعة لعدد 10 فائزين، ويحصل كل فائز على مبلغ 500 جنيه مقدمة من ديوان عام المحافظة.

الاحتفال بيوم اليتيم غدًا الجمعة

وأضاف المحافظ، أنه سيتم الاحتفال بيوم اليتيم غدًا الجمعة، بمناسبة يوم اليتيم التي تحتفل به المحافظة سنويا لتكريمه تأسيًا بنبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام.

وكان قد، كرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء الفائزين في مسابقة الوسيم للقران الكريم، خلال الاحتفال الذي نظمته مؤسسة الوسيم الخيرية بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش، بحضور محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، رائد برغوت، ممثل مؤسسة الوسيم الخيرية، سعدية محمود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيناء للخير، وعدد من القيادات الدينية وأعضاء المجموعة البرلمانية والفائزين وأسرهم.

وكرم المحافظ 10 من الفائزين في حفظ وتجويد القران الكريم كاملا بجوائز مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل فائز مقدمة من المؤسسة، بجانب شهادة تقدير من المحافظة، لافتًا الي مشاركة 300 متسابقًا في المسابقة.

تقديم كامل الدعم لتحقيق الأهداف المنشودة للمسابقة كونها فرصة عظيمة للارتقاء بمستوى تلاوة القرءان

وأشار المحافظ، الي أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الأهداف المنشودة للمسابقة كونها فرصة عظيمة للارتقاء بمستوى تلاوة القرآن الكريم، إضافة إلى تحفيز أبناء المحافظة على المشاركة في المسابقات الكبرى، وتقديمهم كنموذج يحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن الكريم.

ووجه المحافظ، الشكر الي المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أبناء سيناء، على رعايته للمسابقة والتبرع بقيمة مليون جنيه للفائزين في المسابقة، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها في شمال سيناء.

ومن جانبه، قال الشيخ محمود مرزوق، مدير عام الأوقاف، أن لجنة المسابقة والتحكيم من مديرية أوقاف شمال سيناء قامت باختيار المتسابقين الفائزين طبقًا لأنموذج المسابقات العالمية، حيث تم رقمنه جميع الأسئلة لجميع المستويات.

IMG-20240404-WA0030

IMG-20240404-WA0031