الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يسحب قرعة نتيجة المسابقة الرمضانية لليلة القدر لطلبة التربية الخاصة

المحافظ من الحدث
المحافظ من الحدث

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، بسحب قرعة نتيجة المسابقة الرمضانية لليلة القدر لطلبة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، في حضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم وعزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

وأوضح محافظ شمال سيناء، مشاركة 110 طلاب وطالبات في المسابقة التي نظمتها إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وتم سحب القرعة لعدد 10 فائزين، ويحصل كل فائز على مبلغ 500 جنيه مقدمة من ديوان عام المحافظة.

الاحتفال بيوم اليتيم غدًا الجمعة

وأضاف المحافظ، أنه سيتم الاحتفال بيوم اليتيم غدًا الجمعة، بمناسبة يوم اليتيم التي تحتفل به المحافظة سنويا لتكريمه تأسيًا بنبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام.

 

وكان قد، كرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء الفائزين في مسابقة الوسيم للقران الكريم، خلال الاحتفال الذي نظمته مؤسسة الوسيم الخيرية بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش، بحضور محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، رائد برغوت، ممثل مؤسسة الوسيم الخيرية، سعدية محمود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيناء للخير، وعدد من القيادات الدينية وأعضاء المجموعة البرلمانية والفائزين وأسرهم.

وكرم المحافظ 10 من الفائزين في حفظ وتجويد القران الكريم كاملا بجوائز مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل فائز مقدمة من المؤسسة، بجانب شهادة تقدير من المحافظة، لافتًا الي مشاركة 300 متسابقًا في المسابقة.

 تقديم كامل الدعم لتحقيق الأهداف المنشودة للمسابقة كونها فرصة عظيمة للارتقاء بمستوى تلاوة القرءان 

وأشار المحافظ، الي أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الأهداف المنشودة للمسابقة كونها فرصة عظيمة للارتقاء بمستوى تلاوة القرآن الكريم، إضافة إلى تحفيز أبناء المحافظة على المشاركة في المسابقات الكبرى، وتقديمهم كنموذج يحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن الكريم.

ووجه المحافظ، الشكر الي المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس مجلس إدارة  مجموعة شركات أبناء سيناء، على رعايته للمسابقة والتبرع بقيمة مليون جنيه للفائزين في المسابقة، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها في شمال سيناء.

ومن جانبه، قال الشيخ محمود مرزوق، مدير عام الأوقاف، أن لجنة المسابقة والتحكيم من مديرية أوقاف شمال سيناء قامت باختيار المتسابقين الفائزين طبقًا لأنموذج المسابقات العالمية، حيث تم رقمنه جميع الأسئلة لجميع المستويات.

IMG-20240404-WA0030
IMG-20240404-WA0030
IMG-20240404-WA0031
IMG-20240404-WA0031
IMG-20240404-WA0032
IMG-20240404-WA0032
محافظ شمال سيناء طلبة التربية الخاصة المسابقة الرمضانية ليلة القدر محمد عليه الصلاة والسلام

مواد متعلقة

أوقاف شمال سيناء تكرِّم 533 بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم.. غدًا

محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

إنشاد ديني وأمسيات شعرية في سهرات رمضانية لقصور الثقافة بالأقصر

"بيطري الأقصر" يشكل لجانا للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

رئيس مدينة الأقصر يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود والمواقف

وزارة الشباب تكرم فتيات شمال سيناء بالدورة الرمضانية لكرة القدم النسائية

شباب ورياضة شمال سيناء تُعلن فتح باب العضوية لبرلمان شباب مصر

جامعة العريش تناقش آليات وضوابط حماية البيانات والمعلومات الشخصية

الأكثر قراءة

تعاقد الأهلي مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائي"

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

وزارة العمل: "أحد إجازة عيد الفطر" للقطاع الخاص "من الرصيد"

بعد تصديق الرئيس عليه.. تعرف على مبلغ تطوير اللوحات المعدنية بقانون المرور الجديد

السكر متوفر فى جميع منافذ "التموين".. والكيلو بـ27 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى