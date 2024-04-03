الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بسرعة الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها من الخطة الاستثمارية للمحافظة وعدم التأخير.

وأضاف المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ واللواء أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة وعبد العال البدري السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء مجالس المدن، بالإضافة إلى صبحيه أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، أن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة في ازدياد.

كما شدد المحافظ، على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وبدوره أكد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، على أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة، للعام المالي الحالي بلغت 451.473 مليون جنيه.

كما أضاف اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه تم اتاحة الربع الأول من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 133.078 مليون جنيه ومبلغ 204.280 مليون جنيه تمويل الربع الثالث ليصبح اجمالي التمويل الوارد من بنك الاستثمار القومي 337.358 مليون جنيه بنسبة 76%.

وأشارت صبحيه أبو الفتوح مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بمحافظة شمال سيناء، الي أن اجمالي المنصرف بلغ 264.357 مليون جنيه ليتبقى من التمويل الوارد 73 مليون جنيه.

كما أوضحت أبو الفتوح، أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على الديوان العام ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ 117مليون جنيه للعريش، مبلغ 58.7 مليون جنيه لبئر العبد، مبلغ 65.4 مليون جنيه للشيخ زويد، مبلغ 29.8 مليون جنيه للحسنة، ومبلغ 14.5 مليون جنيه لنخل، الي جانب مبلغ 157.7 مليون جنيه للديوان العام.

اجتماع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
اجتماع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
جانب من اجتماع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
جانب من اجتماع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
جانب من اجتماع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
جانب من اجتماع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
جانب من اجتماع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
جانب من اجتماع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
جانب من اجتماع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
جانب من اجتماع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
جانب من اجتماع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
جانب من اجتماع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
جانب من اجتماع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
جانب من اجتماع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الخطة الاستثمارية بنك الاستثمار القومى شيخ زويد بئر العبد

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