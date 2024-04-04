الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات تموينية للرقابة على الأسواق لضبط الأسعار بديروط

تموين ديروط
تموين ديروط

شنت إدارة تموين مركز ديروط، شمال أسيوط، عدة حملات على الأسواق والمخابز بقيادة كامل عبد الباسط.

يأتي ذلك بناءً علي تعليمات علي مصلحي، وزير التموين واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط ومحمود النجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط والعقيد أحمد شكرى رئيس مباحث التموين بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز. 

وأسفرت الحملات عن تحرير 402 محاضر مصنفة كالآتي:

في مجال المخابز، تم تحرير 351 محضرًا (٩٥ محضر نقص وزن، و٦١ محضر مواصفات، و80 محضر عدم نظافة أدوات العجن، و50 محضر عدم تسليم بون، و٢٨ محضر عدم اعلان عن المواعيد،و ٢٥ محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و٢ محضر عدم الاحتفاظ بميزان حساس، و٨ محاضر توقف جزئي عن العمل، و٢ محضر تصرف فى ٨ شيكارة دقيق بلدى.

فى مجال الأسواق تم تحرير 51 محضر مصنفة كالآتى: 4 محاضر كبد ولحوم مجمده بدون بيا، و٢ محضر سجاير أزيد من السعر، و١ محضر ١ سجاير بدون فواتير، و٦ محاضر عدم اعلان عن الأسعار، و١ محضر بيع اسطوانات غاز أزيد من السعر الرسمي، و١ محضر ارز بدون فواتير، و٣٦ محضر غلق وعدم اعلان مستودعات بوتاجاز.

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مدينة ديروط محافظة أسيوط الرقابة التموينية التجارة الداخلية اللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط

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