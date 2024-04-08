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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"رسـولنا قدوة لنا".. أمسيات رمضانية فى مراكز الشباب بشمال سيناء

أمسيات رمضانية في
أمسيات رمضانية في مراكز الشباب بشمال سيناء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، فعاليات أمسيات رمضانية، "رسولنا قدوة لنا" تحت شعار حقوق الإنسان في الأديان السماوية، بمركز شباب 6 أكتوبر بحضور 100 مشارك من رواد المركز.

 

وتنفذ الأمسيات من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للبرلمان" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء " إدارة البرلمان والتعليم المدني وبيت العائلة المصرية ومشيخة الأزهر الشريف " تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد
الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

 

وأوضح حسن عبد الوهاب، أن البرنامج يهدف إلى نشر المفاهيم الصحيحة، ونبذ المفاهيم المغلوطة، ونشر ثقافة التعايش السلمي والمجتمعي، ومواجهة الأفكار حول تعاملات الرسول الكريم مع الآخر ومع أسرته، والأخوة الوطنية، المواطنة، قيمة الحياة، وقتك حياتك.

 

حاضر الأمسية الشيخ محمد سعد خضر،  وتناولت حقوق الإنسان في الأديان السماوية، وصورا من حياة الرسول وكيفية تعامله مع المؤمنين والكافرين وأصحابه والأطفال وأهل بيته والجماد والحيوان.

 

يذكر أن بيت العائلة المصرية يعمل على زيادة المحبة والتسامح بين أطياف الشعب المصري، من خلال الاشتراك في الكثير من الأعمال الوطنية، مبينًا أن بيت العائلة المصرية ليس بديلا لأي مؤسسة أو القانون إنما هو مساند ويعمل في تناغم مع المؤسسات، للقضاء على الفتن.

أمسيات رمضانية في مراكز الشباب بشمال سيناء
أمسيات رمضانية في مراكز الشباب بشمال سيناء
أمسيات رمضانية في مراكز الشباب بشمال سيناء
أمسيات رمضانية في مراكز الشباب بشمال سيناء
أمسيات رمضانية في مراكز الشباب بشمال سيناء
أمسيات رمضانية في مراكز الشباب بشمال سيناء
أمسيات رمضانية في مراكز الشباب بشمال سيناء
أمسيات رمضانية في مراكز الشباب بشمال سيناء
شمال سيناء الاديان السماوية الشباب والرياضة مشيخة الأزهر الشريف وزير الشباب والرياضة

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