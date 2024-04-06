السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"رياضة شمال سيناء" تطلق مبادرة يوم الخير بمراكز الشباب

مبادرة يوم الخير
مبادرة يوم الخير

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء "إدارة تنمية الشباب"، أندية الفتاة مبادرة يوم الخير تحت شعار "لبسك لغيرك عيد" داخل مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة بالتعاون مع إدارة الفتاة والمرأة بوزارة الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وشهد 13 من أندية الفتاة بمراكز الشباب بشمال سيناء استعدادات مكثفة لتجميع وفرز الملابس المستعملة للمشاركة في مبادرة يوم الخير التي تم تدشينها بالمراكز الشبابية وتم التوزيع بمركز شباب عاطف السادات، ومركز شباب الكوثر، ومركز شباب قاطية.

وأكد حسن عبد الوهاب، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة في محاولة للتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية، كما تحرص الوزارة على تكرار المبادرة كل عام في شهر رمضان المبارك.

434505230_825206499627573_5083096259605331263_n
434505230_825206499627573_5083096259605331263_n
434037450_825206436294246_301701289127097403_n
434037450_825206436294246_301701289127097403_n
434461019_825206372960919_8909217818677922723_n
434461019_825206372960919_8909217818677922723_n
434487806_825206329627590_298544005486069418_n
434487806_825206329627590_298544005486069418_n
433958224_825206286294261_3263331395584061567_n
433958224_825206286294261_3263331395584061567_n
محافظة شمال سيناء مبادرة يوم الخير وزارة الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مركز شباب عاطف السادات

مواد متعلقة

الأقصر: سهرات رمضانية متنوعة بقصور ثقافة الطود وحسن فتحى وحوض الرمال

شمال سيناء تحتفل بيوم اليتيم بحضور المحافظ والقيادات التنفيذية

محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين فى المسابقات القرآنية (صور)

حملات تموينية للرقابة على الأسواق لضبط الأسعار بديروط

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا من منظمة هيومان رايتس ووتش

محافظ شمال سيناء يشهد موسم حصاد القمح بمدرسة الزراعة بالعريش

محافظ شمال سيناء يسحب قرعة نتيجة المسابقة الرمضانية لليلة القدر لطلبة التربية الخاصة

أوقاف شمال سيناء تكرِّم 533 بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم.. غدًا

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل.. الإعلان عن إصابة حسين الشحات بشرخ فى عظام الوجه

بدء إفطار الأسرة المصرية بتشريف الرئيس السيسى

تفاصيل سرقة 2 مليون جنيه من سيارة في القاهرة

منافس الأهلى.. بترو أتلتيكو يتقدم على مازيمبى فى الشوط الأول بهدف

يوسف عبدالمعطى: نشكر الرئيس السيسى على رعاية ذوى الهمم وحفظة كتاب الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء