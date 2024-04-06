"رياضة شمال سيناء" تطلق مبادرة يوم الخير بمراكز الشباب

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء "إدارة تنمية الشباب"، أندية الفتاة مبادرة يوم الخير تحت شعار "لبسك لغيرك عيد" داخل مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة بالتعاون مع إدارة الفتاة والمرأة بوزارة الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وشهد 13 من أندية الفتاة بمراكز الشباب بشمال سيناء استعدادات مكثفة لتجميع وفرز الملابس المستعملة للمشاركة في مبادرة يوم الخير التي تم تدشينها بالمراكز الشبابية وتم التوزيع بمركز شباب عاطف السادات، ومركز شباب الكوثر، ومركز شباب قاطية.

وأكد حسن عبد الوهاب، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة في محاولة للتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية، كما تحرص الوزارة على تكرار المبادرة كل عام في شهر رمضان المبارك.

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