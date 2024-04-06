السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الشباب والرياضة تختتم فعاليات الدورة الرمضانية لمراكز شباب شمال سيناء

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية

اختتم مركز شباب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء،  فعاليات الدورة الرمضانية لأكاديمية كرة القدم لمختلف المراحل السنية والتي نفذت باسم فقيد شباب سيناء اسلام حمدي عروج بحضور دكتور رائد عبد الناصر رئيس مجلس الإدارة وناصر العزازي مدير المركز ومشرف الأنشطة.

 

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاسيما خلال شهر رمضان الكريم، وخاصًة الخدمات المُقدمة للنشء والشباب، تحقيقًا لأهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

 

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  أن الشباب كان أهم النصيب الأوفر من دعم ورعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولي لتوليه مسئولية الوطن ووضعهم دائمًا في مقدمة الصفوف وتصدرت قضاياهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم أجندة العمل الوطنى وأصبحوا بفضل تلك الرعاية.

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الدورة الرمضانية لأكاديمية كرة القدم مدينة العريش محافظة شمال سيناء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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