الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

الاستقبال
الاستقبال

استقبل اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، بمقر مكتبه بديوان عام مجلس مدينة الأقصر، الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر والوفد المرافق له، حيث قدموا التهنئة لرئيس المدينة والأجهزة التنفيذية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الأنبا عمانوئيل والوفد المرافق له، عن خالص التهنئة لرئيس مدينة الأقصر وأهالي مدينة الأقصر الكرام ولجميع المسلمين، مؤكدا أن الأعياد مناسبات طيبة لتعزيز علاقات المحبة والإخاء بين شركاء الوطن، متمنيا لمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، عبر الدكتور علي الشرابي عن سعادته بالزيارة متمنيا دوام المودة والمحبة للإخوة المسيحيين، ودوام الصحة والعافية لمحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ودوام الإستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمصرنا الغالية.

 

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رئيس مدينة الأقصر عيد الفطر المبارك المسيحيين عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المستشار مصطفى ألهم

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