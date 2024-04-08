رئيس مدينة الأقصر يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

استقبل اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، بمقر مكتبه بديوان عام مجلس مدينة الأقصر، الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر والوفد المرافق له، حيث قدموا التهنئة لرئيس المدينة والأجهزة التنفيذية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الأنبا عمانوئيل والوفد المرافق له، عن خالص التهنئة لرئيس مدينة الأقصر وأهالي مدينة الأقصر الكرام ولجميع المسلمين، مؤكدا أن الأعياد مناسبات طيبة لتعزيز علاقات المحبة والإخاء بين شركاء الوطن، متمنيا لمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، عبر الدكتور علي الشرابي عن سعادته بالزيارة متمنيا دوام المودة والمحبة للإخوة المسيحيين، ودوام الصحة والعافية لمحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ودوام الإستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمصرنا الغالية.

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