الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة العيد مع الأشقاء الفلسطينيين فى العريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة العيد

أدى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه عبد العال البدري سكرتير عام المحافظة، واللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ،، والدكتور محمود مرزوق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، صلاة عيد الفطر المبارك مع الأشقاء الفلسطينيين وأبناء مدينتي الشيخ زويد ورفح، في مسجد السبيل في مدينة العريش.

كما أدى الآلاف من أبناء المحافظة صلاة العيد في الساحات والمساجد التي خصصتها مديرية الأوقاف للصلاة، وذلك بحضور القيادات  التنفيذية والسياسية والشعبية ورؤساء مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية وعدد كبير من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر الشريف.
 

وعقب الصلاة التقي المحافظ بالمواطنين الفلسطينيين  وأبناء سيناء وهنأهم بعيد الفطر المبارك، مؤكدا على استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور.


وبدوره قال وكيل وزاره الأوقاف، إن خطبة العيد في مختلف المساجد  تناولت سنن العيد وآدابه وأهمية التزاور والتراحم بين المسلمين، وكيفية إدخال الفرحة والسرور على الأيتام والفقراء والمساكين والتوسعة عليهم، والبعد عن الإسراف والتبذير وبخاصة في الطعام والشراب.


وشارك المحافظ الأشقاء الفلسطينيين فرحة عيد الفطر المبارك، حيث تم توزيع الهدايا علي الاطفال في حي السبيل بالعريش بمشاركة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.


وقام المحافظ بزيارة دار الرعاية المتكاملة للأيتام وتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد، وتوزيع الهدايا عليهم بحضور علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء.

محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة العيد
محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة العيد
محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة العيد
محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة العيد
محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة العيد
محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد
محافظ شمال سيناء صلاة عيد الفطر المبارك الشيخ زويد مدينة العريش مسجد السبيل

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