الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

دخول 247 شاحنة مساعدات غذائية إلى غزة من معبرى رفح وكرم أبوسالم

أرشيفية
أرشيفية

شهد معبر رفح بين مصر وفلسطين، اليوم، استمرار عبور المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية والأدوية والوقود لقطاع غزة، واستقبال الجرحي والمصابين والمرضي الفلسطينيين والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة من القادمين من غزة.

وبلغ عدد شاحنات المساعدات الغذائية التي دخلت قطاع غزة من منفذ رفح 89، فيما بلغ عدد شاحنات المحروقات المحملة بالغاز 4، كما بلغ شاحنات المساعدات الغذائية التي دخلت قطاع غزة من معبر كرم أبوسالم 154.

في السياق، بلغ إجمالي شاحنات المساعدات من معبري رفح وكرم أبوسالم حتى الآن 247 شاحنة.

ويستمر معبر رفح بشكل يومي ودائم في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وإرسالها إلى قطاع غزة، بجانب استقبال الجرحى والمصابين كعادته في الأيام السابقة، حيث يعمل بكامل طاقته بجميع أوقات الإجازات الرسمية ولم يغلق دقيقة واحدة.

معبر رفح الفلسطينين قطاع غزة الجنسيات المزدوجة المساعدات الغذائية

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