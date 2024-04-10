شمال سيناء: دخول 70 مصابا ومرافقا فلسطينيا بعد عبورهم معبر رفح البرى

استقبل معبر رفح البري بـمحافظة شمال سيناء، مساء اليوم، الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، كما يستمر عبور الشاحنات الإغاثية المقدمة لمواطني قطاع غزة.

المستشفيات المصرية تستقبل 22 مصابا فلسطينيًّا

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمديرية الصحة بشمال سيناء، 22 جريحًا ومريض أورام ومرافقًا فلسطينيًّا للعلاج في المستشفيات المصرية، ما بين 48 جريحًا ومريض أورام فلسطينيا، بالإضافة إلى 70 مرافقًا، وذلك للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأكدت مصدر طبي بمديرية الصحة في شمال سيناء، أنه تم نقل مرضى الأورام إلى مستشفى مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد ورمد إسكندرية وصدر السويس السفينة الإماراتية بميناء العريش وأحمد ماهر التعليمي ومستشفى أورام هرمل الأحرار التعليمي الشرقية ومستشفى صدر المحلة وصدر السويس والمصابين والمرضى الفلسطينيين لتقديم العلاج لهم والرعاية الصحية الكاملة لهم.