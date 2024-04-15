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محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا من منظمة المطبخ المركزى العالمى

اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفدًا من منظمة منظمة المطبخ المركزي العالمي world central kitchen، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش.


ورحب المحافظ بالوفد، مثمنًا الجهود والدور الكبير الذي يقوم به أعضاء منظمة المطبخ المركزي العالمي في تقديم المعونات الغذائية بشكل يومي لأبناء قطاع غزة، مشيدا بتعاون المنظمة مع بنك الطعام المصري.


واستعرض المحافظ، الدور الذي تقوم به مصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يتم استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية وإدخالها إلى القطاع، بجانب استقبال الجرحى الفلسطينيين والمرافقين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، وإدخال السلات الغذائية إلى القطاع.


وضم الوفد كلا من: سامح سلام مدير لوجستيات شمال سيناء بالمنظمة، وإسراء جلبانه منسق التعاون مع بنك الطعام المصري.

 

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