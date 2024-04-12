الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"قعدة بدوية" ومآدب الطعام.. طقوس العيد في شمال سيناء (فيديو)

العيد في شمال سيناء
العيد في شمال سيناء

تحدث الشيخ سعيد العماري، أحد القيادات الشعبية بمحافظة شمال سيناء، عن الاحتفالات التي تشهدها المحافظة خلال أيام عيد الفطر، مؤكدًا أن الاحتفالات تمتاز بالتقاليد البدوية المميزة.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، أن مواطني شمال سيناء، اعتادوا تبادل التحية بعد صلاة العيد، ثم الذهاب للدواوين وهي المقاعد والتي تعد بمثابة دار مناسبات لتناول الإفطار الذين يشاركون جميعًا في إعداده".

وواصل: "احتفالات العيد في شمال سيناء تبدأ باستقبال القبائل والعائلات للقيادات الأمنية والسياسية في اليوم الأول".

وعن أفضل أماكن التنزه في أيام العيد، قال: "عندنا في متنزهات في العريش، ورفح والشيخ زويد، وفي عندنا ساحل الرمانة الشباب بتطلع على شاطئ العريش بالكامل، وفي قعدات بتتعمل بليل بأجواء بدوية خاصة بأهل شمال سيناء، حيث يتم إقامة مآدب الطعام ذات الطابع البدوي من "المندي واللصيمة".

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