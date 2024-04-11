الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا قزمان يهنئ محافظ شمال سيناء بحلول عيد الفطر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

زار الأنبا قزمان أسقف إيبارشية سيناء الشمالية، وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية مبنى محافظة شمال سيناء، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.


وزار نيافته والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان في استقبالهم اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث قدموا التهنئة بالعيد له ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافته والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء ممدوح أبوزيد مدير الأمن وقيادات المديرية، واللواء هاني فكري مدير جهاز أمن الدولة، ومبنى جهاز المخابرات العامة والحربية بشمال سيناء.

تهنئة إيبارشية السويس بعيد الفطر 


ومن جهته زار نيافة الأنبا بموا أسقف السويس وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، أمس، مبنى محافظة السويس وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
كان في استقبال نيافته والوفد المرافق اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.


كما زار  مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء حسام الدين الدح مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن وقيادات المديرية.

ويحرص أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على تقديم التهنئة بالعيد، لمحافظين والقيادات بالمحافظات لتقديم التهنئة بـ عيد الفطر المبارك.

وقدم الأنبا أرسانيوس، أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، التهنئة اليوم بعيد الفطر لقيادات محافظة الوادي الجديد.

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