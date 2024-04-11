الأنبا توماس عدلي يهنئ المحافظين بعيد الفطر

زار المطران توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، على رأس وفود من الآباء الكهنة، ديوان عام محافظتي الجيزة، والفيّوم لتّهنئة، اللّواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور أحمد الأنصاريّ، محافظ الفيوم، بعيد الفطر المبارك.

وعلى صعيد آخر، زار الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ديوان عام محافظة سوهاج، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، وعيد سوهاج القومي، الذي يوافق العاشر من إبريل، للواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وقيادات الديوان.

تقديم التهنئة بعيد الفطرلرئيس جامعة سوهاج

كذلك، زار الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، ثم توجه مطران الإيبارشية إلى الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، بسوهاج، لتهنئة الشيخ د. أحمد حمادي، رئيس المنطقة الأزهرية، بسوهاج، بعيد الفطر المبارك.

من جهته، زار الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، وجميع القيادات السياسية، والتنفيذية، والأوقاف، والأزهر الشريف، وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ، عن محافظة المنيا، بعيد الفطر المبارك، وذلك بديوان عام المحافظة.

كذلك هنأ المطران مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، السيد اللواء محمد مصطفى ضبش، وقطاع الأمن الوطني، والقيادات الأمنية، بمديرية أمن المنيا، بعيد الفطر المبارك.

كما رافقه خلال زياراته لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.