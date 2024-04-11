الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا توماس عدلي يهنئ المحافظين بعيد الفطر

جريدة الدستور

زار  المطران توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، على رأس وفود من الآباء الكهنة، ديوان عام محافظتي الجيزة، والفيّوم لتّهنئة، اللّواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور أحمد الأنصاريّ، محافظ الفيوم، بعيد الفطر المبارك.

وعلى صعيد آخر، زار الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ديوان عام محافظة سوهاج، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، وعيد سوهاج القومي، الذي يوافق العاشر من إبريل، للواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وقيادات الديوان.

 تقديم التهنئة بعيد الفطرلرئيس جامعة سوهاج

كذلك، زار الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، ثم توجه مطران الإيبارشية إلى الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، بسوهاج، لتهنئة الشيخ د. أحمد حمادي، رئيس المنطقة الأزهرية، بسوهاج، بعيد الفطر المبارك.

من جهته، زار الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، وجميع القيادات السياسية، والتنفيذية، والأوقاف، والأزهر الشريف، وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ، عن محافظة المنيا، بعيد الفطر المبارك، وذلك بديوان عام المحافظة.

كذلك هنأ المطران مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، السيد اللواء محمد مصطفى ضبش، وقطاع الأمن الوطني، والقيادات الأمنية، بمديرية أمن المنيا، بعيد الفطر المبارك.

كما رافقه خلال زياراته لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

المطران توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة للأقباط الكاثوليك الآباء الكهنة ديوان عام محافظتي الجيزة

مواد متعلقة

موعد تجليس الأنبا بضابا أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي

مطرانية ميت غمر ودقادوس تُهنئ قيادات محافظة الشرقية بعيد الفطر

تجديد الوعد لفريق كشافة الشهيد العظيم مار جرجس بالعزية

البابا تواضروس يستقبل رئيس دير سانت كاترين

تعرف على موعد عيد القيامة المجيد 2024

الليلة.. البابا يلقي عظة الأربعاء الأسبوعية

محافظ الغربية يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للتهنئة بعيد الفطر

المطران عطا الله حنا: نهنئ كل المحتفلين بعيد الفطر.. وندعو لغزة

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

مصدر أمنى: سقوط أباطرة الاتجار بالنقد الأجنبى وبحوزتهم نحو مليارين و83 مليون جنيه

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

لن أتركه.. فتاة تُقاضى والدها: يرفض تجهيزى للزواج

"شقو" لعمرو يوسف يُحقق إيرادات قياسية فى أول أيام عيد الفطر

"نرمين" فى دعوى خلع: يرفض سداد القرض لشراء شقة لابنى من زوجى الأولانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة