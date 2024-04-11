الخميس 11 أبريل 2024
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الكرازة

موعد تجليس الأنبا بضابا أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي

جريدة الدستور

يترقب الكثير من الأقباط موعد تجليس الأنبا بضابا أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي، وذلك بعد تجليسه بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية في 10 مارس 2024.

قداسة البابا يستقبل الأساقفة الجدد


إذ استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، الأثنين الماضي، الآباء الأساقفة الستة الذين تمت سيامتهم والإعلان عن تجليسهم على بعض الإيبارشيات والأديرة الشهر الماضي، وذلك قبل تجليسهم الذي سيتم في غضون الشهر الجاري.


تضمنت الجلسة حديثًا روحيًا عن الخدمة والرعاية، أجاب قداسة البابا خلاله على عدد من الأسئلة الخاصة بالإدارة والتدبير الكنسي الناجح سواء للدير أو الإيبارشية ودعاهم قداسته في ختام الجلسة إلى مائدة أغابي وتم التقاط الصور التذكارية.
 

موعد تجليس أسقف نجع حمادي

إذ أعلنت اللجنة المنظمة لحفل تجليس نيافة الحبر الجليل  الأنبا بضابا أسقف نجع حمادى وتوابعها، عن تفاصيل توزيع دعوات حفل التجليس، والذي من المقرر تجليسه في 13 أبريل 2024.

وكشفت اللجنة المنظمة عن أن الآباء الكهنة المسئولين عن دعوات الحضور حفل التجليس لشعب الإيبارشية شعب كنائس مدينة نجع حمادى، الدرب، هو، ديرمارمينا بحاجر هو والألومنيوم ستكون تحت إشراف القس قزمان سمير والقس بيشوى سامى، كهنة كنيسة ماريوحنا الحبيب.

ولفت شعب كنائس بهجورة والقرى والعزب التابعة لها، إلى أن الدعوات ستكون القمص رويس لويز، أما شعب كنائس فرشوط والقرى التابعة لها، ستكون تحت إشراف القمص أليشع هلال، أما شعب كنائس أبوتشت وأبوشوشة والقرى التابعة لهما، ستسلم بيد القمص متياس فوزي.

وتابعت: أما شعب كنائس الوقف والمراشدة والقرى التابعة لهما، ستكون ستسلم بيد أنطونيوس القمص جرجس، أما عن اللجنة المنظمة فتتكون من «القمص لوقا هلال، والقمص رويس لويز، والقمص متياس فوزى، والقمص أليشع هلال، والقمص أنسطاسى صموئيل، وفريق كشافة الإيبارشية والخدام».

وتابعت أن حفل تجليس نيافة الأنبا بضابا سيقام عشية يوم السبت الموافق 13/ 4/ 2024 مع مراعاة الترتيبات الآتية:


١- يتم فتح أبواب الكنيسة للمشاركين في احتفالية التجليس اعتبارًا من الساعة (2 عصرًا) مساء يوم السبت. 

 

٢- لن يتم السماح بدخول أى من الحضور أو الضيوف أو أفراد الشعب ما لم يكن يحمل دعوة خاصة للحضور محددًا بها مكان المدعو داخل أى من قاعات مبنى الكنيسة أو مبنى الخدمات الملحق بالكنيسة. 
 

٣- يقتصر دخول صحن الكنيسة على الفئات التالية: 
*  الآباء المطارنة والآباء الأساقفة المشاركون فى الصلاة. 
*  الآباء الرهبان والراهبات من خارج الإيبارشية أو داخلها. 
*  الآباء الكهنة من خارج الإيبارشية أو داخلها. 
*  خورس الشمامسة المحدد من قبل الأب الكاهن المسئول. 
*  ممثلو الطوائف المسيحية. 
*   الضيوف من رجال الإدارة التنفيذية والأمن والمحافظة. 
*   الضيوف أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإخوة الشيوخ المسلمون. 
 

٤- توزيع أماكن الحضور من أطياف الشعب كما يلى: 
* الدور الأول بالكنيسة قاصر على الرجال فقط من ممثلى كنائس الإيبارشية ويتم دخولهم بدعوة خاصة ذات لون خاص من بوابة باب الحارة. 
* الدوران الثانى والثالث بالكنيسة خاصان بالسيدات ويكُن ممثلين كنائس الإيبارشية ويتم دخولهن بدعوات خاصة ذات لون خاص من بوابة  البحر (باب المعمودية الجانب). 
* يتم توزيع باقى أطياف الشعب على كل القاعات بالكنيسة ومبنى الأنبا كيرلس للخدمات وكذا نادى الكنيسة مع العلم أن كل قاعة لها سعة معينة ويتم الدخول لكل قاعة بدعوة خاصة بها ذات لون خاص وتحمل اسم القاعة ومكانها مع مراعاة أن كل القاعات مجهزة بصوت وأيضًا شاشات ليد تليفزيونية.

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