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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

تجديد الوعد لفريق كشافة الشهيد العظيم مار جرجس بالعزية

كنيسة الشهيد العظيم
كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس

احتفل نشاط الكشافة بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، للأقباط الكاثوليك بالعزية بإبراز الوعد السابع لأعضاء الفريق وذلك أمام صاحب النيافة الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك والأب روماني منير راعي الكنيسة، وفي حضور الكابتين روماني حلمي والكابتين عادل من قادة الكشافة بأسيوط. 

جاء ذلك صباح اليوم الأربعاء، بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس للأقباط الكاثوليك بالقوصية. 
 

بدأ اليوم بترأس صاحب النيافة الأنبا مرقس وليم راعي الإيبارشية لصلاة القداس الإلهي وعاون نيافته في الصلاة الاب روماني منير، راعي الكنيسة وقد شارك بالحضور وإبراز الوعد الكشفي عدد 170 من أبناء الرعية المباركة.
 

الأنبا مرقس والأنبا دانيال يهنئان محافظ أسيوط بعيد الفطر 
 

وعلى صعيد آخر، قام صاحب النيافة الانبا مرقس وليم مطران القوصية للاقباط الكاثوليك وصاحب النيافة الانبا دانيال لطفي مطران أسيوط للاقباط الكاثوليك، بتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك لسيادة اللواء عصام سعد محافظ اسيوط مع وفد من الاباء الكهنة، وذلك أمس، بديوان عام محافظة أسيوط.


كما قام الحبران الجليلان صاحبا النيافة الأنبا دانيال مطران أسيوط والأنبا مرقس مطران القوصية بتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك إلى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وذلك برحاب الجامعة العريقة على رأس وفد رفيع ضم كوكبة من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات معبربن عن سعادتهم بلقاء رئيس الجامعة والسادة النواب وعمداء الكليات ابتهاجًا بعيد الفطر المبارك، وثمن الوفد الرفيع دور جامعة اسيوط التنويري في تعزيز قيم  الحوار والتواصل الإنساني ورسالتها العلمية الشامخة بين أبناء الصعيد.

نشاط الكشافة مار جرجس للأقباط الكاثوليك الأنبا مرقس وليم مطران القوصية ة للأقباط الكاثوليك

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