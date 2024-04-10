القديسة بربارة.. كنيسة جديدة في جنوب أمريكا

شهدت مدينة فرانكلين جنوب مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، ظهر أمس الثلاثاء احتفال وضع حجر أساس كنيسة القديسة بربارة الجديدة بيد نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف مطران تكساس، فلوريدا وجنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يحتوي صندوقًا خشبيًا بداخله نسخة من الكتاب المقدس، صليب وبعض من الصحف المحلية الصادرة نفس اليوم والعملات المستخدمة.

جاء ذلك بحضور ومشاركة لفيف من كهنة الكنيسة القبطية بناشفيل وسط فرحة شعب، شمامسة وخدام الكنيسة، وذلك عقب أنتهاء القداس الإلهي الذي ترأسه الحبر الجليل بمقرر الكنيسة الحالي.

قداس عيد البشارة

وعلى صعيد أخر، ترأس الانبا دانييل أسقف سيدنى وتوابعها، قداس عيد البشارة بكنيسة القديس العظيم مار جرجس والشهيد الأمير تادرس الشطبى بحي ليفربول غرب مدينة سيدنى عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا، بحضور كهنة وشعب الكنيسة، وفي عظة القداس تحدث الأنبا دانييل عن عيد البشارة وأهميته كأول وبكر الأعياد المسيحية، وعقب صلاة الصلح أتم الحبر الجليل طقس سيامة شمامسة جدد برتبة " إبصالتس " وسط فرحة شعب الكنيسة.