الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

مطران القوصية للأقباط الكاثوليك يهنئ القيادات المحلية بعيد الفطر المبارك

الأنبا مرقس وليم
الأنبا مرقس وليم

أجرى الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، بأولى جولاته لتهنئة أشقاء الوطن بعيد الفطر المبارك.

 وقد استهل المطران الزيارات بتهنئة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية والعاملين بمجلس مدينة القوصية.

 ثم قام والوفد المرافق له بتهنئة إدارة إوقاف شرق حيث كان في استقباله، فضيلة الشيخ محمد طلعت مدير الادارة، كذلك قام الاب المطران بتهنئة فضيلة الشيخ حجاج صلاح مدير إدارة اوقاف غرب والسادة الشيوخ بالإدارة. 

زيارة مستشفى القوصية العام

كما قام الأنبا مرقس وليم مطران الايبارشية بزيارة مستشفى القوصية العام حيث قدم نيافته التهنئة بالعيد للدكتور وليد انور  رياض مدير المستشفى والفريق الطبي العاملين بالمستشفى المركزي.

 واختتم مطران كرسي القوصية للأقباط الكاثوليك جولته الأولى للتهنئة بعيد الفطر المبارك، بزيارة ديوان الادارة التعليمية، مقدما التهنئة بالعيد المبارك لمكارم حسن صابر مدير الادارة والسيدة الفضلى حسناء مبروك وكيل عام الادارة. 

وتمنى الأنبا مرقس وليم راعي الايبارشية خلال زياراته للتهنئة بالفطر المبارك، أن تظل الأعياد الدينية عنوانًا للمحبة والتآخي بين أبناء مصر كافة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  وجميع معاونيه المخلصين لرفعة الوطن وخير المواطن. 
و قد رافق الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك في زياراته للتهنئة بعيد الفطر المبارك،  الأب يوحنا ماهر راعى كاتدرائية قلب يسوع الاقدس بالقوصية وأعضاء لجنة العلاقات العام بالمجلس الرعوي للكاتدرائية.

الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للاقباط الكاثوليك عيد الفطر المبارك اللواء محمد عزت مدينة القوصية

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