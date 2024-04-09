الأنبا باسيليوس يؤكد على أهمية الخدمة المريمية في كاتدرائية المنيا

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، فرقة العائلات للخدمة المريمية، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في اللقاء الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث أكد صاحب النيافة في كلمته للحاضرين أهمية التمسك بروح الجندية المريمية.

الاحتفال السنوي 29 لجماعة إيمان ونور بكنيستي السيدة العذراء والقديسة تريزا

وعلى صعيد أخر وتحت شعار "رسالتنا الحب"، ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الاحتفال السنوي التاسع والعشرين لجماعة إيمان ونور، بكنيستي السيدة العذراء، والقديسة تريزا، بالحواصلية.

شارك في الاحتفال الأب عمانوئيل عبدالله، والأب أنجيلوس منير، راعيا الكنيستين، والأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الإيبارشي، بالإضافة إلى مسؤولي، وأعضاء إيمان ونور بالرعيتين.

وفي كلمته، قدم صاحب النيافة كلمات التشجيع، والتهنئة للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية متابعة ذوي الهمم، وأسرهم، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بهم، على كافة المستويات، كما شجع الأنبا باسيليوس خدام إيمان ونور، من أجل التفاني في الخدمة، كما تضمن اليوم أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة الأخرى.

الكنائس المسيحية تستعد للاحتفال بجمعة ختام الصوم الأربعيني المقدس

وتستعد الكنائس المسيحية للاحتفال بجمعة ختام الصوم الأربعيني المقدس، في الجمعة 26 أبريل 2024.

وتعتبر جمعة ختام الصوم هى نهاية الأربعين يومًا التي صامها المسيح، وبعد حذف صوم الاستعداد، سيكون الأقباط صاموا خمسة أسابيع متتالية.

وأطلقت الكنيسة اسم "جمعة ختام الصوم لأن بها ينتهى الصوم الأربعينى المقدس، حيث سبق الصوم الأربعيني أسبوع الاستعداد، ويعقبه أسبوع الآلام الذى ينتهى بقداس سبت الفرح وعيد القيامة المجيد".

ويجمع طقس جمعة ختام الصوم بين طقس الأيام والآحاد فى الصوم الكبير فيرفع بخور باكر بطريقة السبوت والآحاد فى الصوم مع ملاحظة أن تقرأ النبوات وتقال الطلبة مع المطانية كما فى أيام الصوم المقدس.