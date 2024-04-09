المطران عطا الله حنا: أهل غزة يستحقون أن يعيشوا بسلام

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأن غزة تعاني من الجوع وقد يواجه أطفالها الأذى مدى الحياة فالحرب مأساة وكارثة بحد ذاتها ولكن تداعيات هذه الحرب، والتي ستظهر بعد الإعلان عن حالة وقف إطلاق النار إنما ستظهر المآسي والمعاناة الكبيرة التي لربما لم يتم تناولها عبر وسائل التواصل وما أكثر الأحلام والطموحات التي طمرت تحت الركام.

غالبية الأبنية في غزة والمنشآت العامة والخاصة دمرت تدميرا كاملا

وتابع المطران عطا الله حنا ، نحن في الشهر السابع للحرب ونتمنى ان تتوقف هذه المأساة قريبا وقد خلفت هذه الحرب دمارا هائلا فغالبية الأبنية في غزة والمنشآت العامة والخاصة، قد دمرت تدميرا كاملا، أما استهداف المستشفيات فهو بحد ذاته كارثة إنسانية غير مسبوقة وخاصة ما حدث في مستشفى الشفاء.



وأوضح رئيس أساقفة سبسطية، قلوبنا مع غزة في هذه الأوقات ونسأله تعالى بأن تتوقف الحرب سريعا، ليس فقط كفسحة عيد بل نريد توقفا كاملا للحرب فأهل غزة يستحقون الحياة، وهم شعب مثقف راق وواع يستحق ان يعيش بسلام مثل باقي شعوب العالم.

استقبال وفد من ابناء الرعية الارثوذكسية من مدينة الناصرة

وفي سياق آخر، استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس وفدا من ابناء الرعية الارثوذكسية من مدينة الناصرة والذين يقومون بجولة داخل البلدة القديمة من القدس استهلوها بالسير في طريق الالام وصولا الى كنيسة القيامة حيث ابتدأ اللقاء مع سيادة المطران بالصلاة والدعاء.

و قدم التهنئة لأبناء الناصرة ولأبناء الرعية كلها بمناسبة الاحتفال بعيد بشارة السيدة العذراء والذي احتفل به يوم امس في كنيسة البشارة في الناصرة ويحتفى به اليوم في كنيسة الجثمانية في القدس، سائلا بركة وشفاعة امنا البتول من اجل ابناء رعيتنا وشعبنا ومن اجل هذه الارض المقدسة التي تنزف دما، فنحن كمؤمنين يجب ان نكون فرحين مع كل انسان فرح ومتألمين ومحزونين مع كل انسان متألم ومحزون.

وتابع، نعيش الالم والحزن مع ضحايا هذه الحرب وما يحدث حاليا في غزة ومنذ اكثر من ستة اشهر انما هي مأساة مروعة بحق الإنسانية، حيث ان غزة دمرت عن بكرة أبيها وسكانها اصبحوا نازحين في بلدهم والمسيحيون في غزة يعانون كما يعاني كل الشعب هناك.