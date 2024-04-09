الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: أهل غزة يستحقون أن يعيشوا بسلام

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

قال  المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأن غزة تعاني من الجوع وقد يواجه أطفالها الأذى مدى الحياة فالحرب مأساة وكارثة بحد ذاتها ولكن تداعيات هذه الحرب، والتي ستظهر بعد الإعلان عن حالة وقف إطلاق النار إنما ستظهر المآسي والمعاناة الكبيرة التي لربما لم يتم تناولها عبر وسائل التواصل وما أكثر الأحلام والطموحات التي طمرت تحت الركام.

غالبية الأبنية في غزة والمنشآت العامة والخاصة دمرت تدميرا كاملا

وتابع المطران عطا الله حنا ، نحن في الشهر السابع للحرب ونتمنى ان تتوقف هذه المأساة قريبا وقد خلفت هذه الحرب دمارا هائلا فغالبية الأبنية في غزة والمنشآت العامة والخاصة، قد دمرت تدميرا كاملا، أما استهداف المستشفيات فهو بحد ذاته كارثة إنسانية غير مسبوقة وخاصة ما حدث في مستشفى الشفاء.
 

وأوضح رئيس أساقفة سبسطية، قلوبنا مع غزة في هذه الأوقات ونسأله تعالى بأن تتوقف الحرب سريعا، ليس فقط كفسحة عيد بل نريد توقفا كاملا للحرب فأهل غزة يستحقون الحياة، وهم شعب مثقف راق وواع يستحق ان يعيش بسلام مثل باقي شعوب العالم.

 استقبال وفد من ابناء الرعية الارثوذكسية من مدينة الناصرة 

وفي سياق آخر، استقبل  المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس وفدا من ابناء الرعية الارثوذكسية من مدينة الناصرة والذين يقومون بجولة داخل البلدة القديمة من القدس استهلوها بالسير في طريق الالام وصولا الى كنيسة القيامة حيث ابتدأ اللقاء مع سيادة المطران بالصلاة والدعاء.
و قدم  التهنئة لأبناء الناصرة ولأبناء الرعية كلها بمناسبة الاحتفال بعيد بشارة السيدة العذراء والذي احتفل به يوم امس في كنيسة البشارة في الناصرة ويحتفى به اليوم في كنيسة الجثمانية في القدس، سائلا بركة وشفاعة امنا البتول من اجل ابناء رعيتنا وشعبنا ومن اجل هذه الارض المقدسة التي تنزف دما، فنحن كمؤمنين يجب ان نكون فرحين مع كل انسان فرح ومتألمين ومحزونين مع كل انسان متألم ومحزون.
وتابع، نعيش الالم والحزن مع ضحايا هذه الحرب وما يحدث حاليا في غزة ومنذ اكثر من ستة اشهر انما هي مأساة مروعة بحق الإنسانية، حيث ان غزة دمرت عن بكرة أبيها وسكانها اصبحوا نازحين في بلدهم والمسيحيون في غزة يعانون كما يعاني كل الشعب هناك.

المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس غزة مستشفى الشفاء

مواد متعلقة

البابا تواضروس يستقبل الأساقفة الجدد

بحضور الرئيس السيسي.. رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك باحتفالية ليلة القدر

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي زفيرينو أوغوستيني الكاهن

البابا فرنسيس يستقبل متطوِّعي الصليب الأحمر الإيطالي

الأنبا توما حبيب يرأس صلوات درب الصليب في جرجا

الأنبا باسيليوس يترأس الاحتفال بعيد الأم لذوي الهمم

أمين مفتاح كنيسة القيامة يكشف أخر تطورات أعمال ترميمها

المطران عطا الله حنا: لا يجوز الصمت أمام جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل| استعدوا لمفاجآت الطقس.. أمطار رعدية وارتفاع بدرجات الحرارة في هذه المناطق

الحلقة 29 من مسلسل حق عرب.. عرب السويركي يرفض صباح الجياش

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

الأرصاد: طقس دافئ على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

كحك العيد

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

كحك العيد.. متعة المصريين

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح