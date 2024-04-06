أمين مفتاح كنيسة القيامة يكشف أخر تطورات أعمال ترميمها

كشف أديب جودة الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس، أخر تطورات أعمال الترميم في كنيسة القيامة بالقدس.

وقال الحسيني في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الترميمات في كنيسة القيامة على قدم وساق، وقبل أشهر تم إغلاق القسم الجنوبي من الكنيسة والتي تقع فيها المرحلة الثالثة عشر (حجر التطيب)، وجرى الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمنطقة الجنوبية وتم فتح المنطقة الجنوبية أمام الزوار.

أضاف: "أما أعمال الترميم ففي الوقت الحاضر لن يكون هناك اغلاق لمناطق داخل كنيسة القيامة وذلك بسبب اقتراب عيد الفصح المجيد، ستقتصر الترميمات على مواقع تم العمل بها من قبل واإهائها على وجه السرعة، يذكر بان فريق العمل سيعود للعمل من جديد لانهاء الترميمات بعد انتهاء عيد الفصح المجيد.

وكانت قد أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس الأورشيليمية بالقدس، في عام 2022 عن البدء في المشروع التاريخي لترميم أرضية كنيسة القيامة المقدسة ببركة من رؤساء الكنائس يترأسهم غبطة بطريرك المدينة المقدسة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون، وبطريرك الأرمن في القدس المطران نورهان مانوغيان.

وقالت بطريركية الروم في بيان لها: انه بعد تبادل الخطابات أمام باب القبر المقدس، اتجه الرؤساء الثلاثة لخلع الحجر الأول في الأرضية الحالية للإعلان عن البدء الرسمي لعمليات الترميم المقبلة.

وكانت قد أعلنت الطوائف المسيحية الرئيسية الثلاث، التى تدير كنيسة القيامة فى القدس فى عام 2019 في بيان مشترك إطلاق مشروع لترميم أرض الكنيسة المبنية، بحسب الإيمان المسيحي فوق قبر السيد المسيح.

◄كنيسة القيامة؟

كنيسة القيامة أو كنيسة القبر المقدس، هي كنيسة داخل أسوار البلدة القديمة في القدس. بنيت الكنيسة فوق جلجثة أو الجلجثة، وهي مكان الصخرة التي يعتقد أن يسوع صلب عليها. تعتبر من أقدس الكنائس المسيحية، وأكثرها أهمية في العالم المسيحي، وتحتوي الكنيسة وفق المعتقدات المسيحية على المكان الذي دفن فيه يسوع، واسمه القبر المقدس.

كنيسة القيامة

كنيسة القيامة