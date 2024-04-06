ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يشارك في إفطار رمضاني بجامع الإيمان

زار الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، جامع الإيمان في غمرة، وذلك للمشاركة في الإفطار الرمضاني الذي أقامه المسجد، ورافقه خلال الزيارة الياس شهرستان رئيس مجلس الكنيسة، والدكتور الشماس جميل ملوح، وكيل الكنيسة، والملفونو (المعلم) جوزيف أسمر ملكي، الباحث في التراث السرياني، الذي يحضر خصيصًا خلال هذه الفترة ليحاضر في أكثر من جامعة مصرية، بالإضافة لعدد من شمامسة وخدام الكنيسة.

وقد كان في استقبال الوفد الشيخ أحمد خميس، مدير إدارة أوقاف العباسية، والشيخ صلاح جمال، إمام ومفتش في وزارة الأوقاف، والشيخ عمرو هيكل، إمام مسجد الإيمان في غمرة، والأستاذ مصطفى بسطاوي، والأستاذ سيد طه من مجلس المسجد.

وقد دار الحوار خلال الإفطار حول المحبة التي تجمع كل أطياف المجتمع المصري، وتمنى الجميع دوام السلام والتكاتف بين الشعب كالإخوة، ثم في الختام تم التقاط التذكارية.

عيد الميلاد المجيد

وكان قد قام الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، يرافقه عدد من خدام وشمامسة الكنيسة، بزيارة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وذلك في مقر بطريركية الأرمن الكاثوليك في كاتدرائية سيدة البشارة، باب اللوق- القاهرة؛ للتهنئة بعيد القيامة المجيد الذي احتفلت به الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية في مصر هذا العام يوم الأحد الماضي بحسب التقويم الغربي.

وقد قدم الوفد التهنئة لسيادته بمناسبة العيد، حيث عبر قدس الأب الربان عن سعادته بمشاركة الكنائس بالأعياد والمناسبات، كما تبادل مع سيادة المطران الحديث عن وضع الكنيستين، وتطرق الطرفان لطرق وأساليب خدمة الرعية، وبحثا سبل التعاون المشترك بينهما.

وتستعد الكنائس المسيحية للأحتفال بعيد القيامة المجيد 2024.