السبت 06 أبريل 2024
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الكرازة

بحضور الرئيس السيسي.. رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك باحتفالية ليلة القدر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، باحتفالية ليلة القدر التي نظمتها وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القرآن الكريم، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

 

وأعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بالمشاركة في تلك الاحتفالية مع كبار رجال الدولة والقيادات الإسلامية، مؤكدًا تقديره للعلاقات التي تجمعه بكليهما.

 

وقال رئيس الأساقفة في بيان له: أقدم التهنئة لرئيس الجمهورية على توليه فترة رئاسية جديدة، حيث نشهد نهضة غير مسبوقة في مصرنا الحبيب، ورفعة البلاد على كل المستويات.

 

وقال رئيس الأساقفة، إن المشاركة في تلك الاحتفالية فرصة لتهنئة الشعب المصري بحلول ليلة القدر وعيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصر بالخير والبركة.

 

الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ليلة القدر وزارة الأوقاف أ الدكتور سامى فوزى

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