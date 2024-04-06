السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا باسيليوس يترأس الاحتفال بعيد الأم لذوي الهمم

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

ترأس  الأنبا باسيليوس فوزي، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم السبت، الاحتفال بعيد الأم لذوي الهمم (مشروع حياة أفضل) التابع لمكتب العمل الإيبارشى بالإيبارشية، وذلك بقاعة القديس بولس بالكاتدرائية بحضور  الأب بولس نصيف مسؤول مكتب العمل الايبارشي بالإيبارشية.
وألقى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم بعنوان ( المحبة المؤثرة )، وتضمن الاحتفال فقرات متنوعة.

وجدير بالذكر تأتى هذه اللقاءات في إطار اهتمام وحرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس متابعة كل الأنشطة الخدمية في كل مكاتب الإيبارشية.

وكان قد ترأس الأنبا باسيليوس، أمس الجمعة، صلوات درب الصليب وذلك بكنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس بمشاركة الأباء الأب توماس رياض والأب شربل وديع راعيا الكنيسة وشمامسة وشعب الكنيسة.

الانبا باسيليوس فوزي مطران المنيا للأقباط الكاثوليك الاحتفال بعيد الأم مكتب العمل الإيبارشى ل مكتب العمل الايبارشي

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