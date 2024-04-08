الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل الأساقفة الجدد

جريدة الدستور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الاثنين، الآباء الأساقفة الستة الذين تمت سيامتهم والإعلان عن تجليسهم على بعض الإيبارشيات والأديرة الشهر الماضي، قبل تجليسهم الذي سيتم في غضون الشهر الجاري.

تضمنت الجلسة حديثًا روحيًا عن الخدمة والرعاية، أجاب قداسة البابا خلاله على عدد من الأسئلة الخاصة بالإدارة والتدبير الكنسي الناجح سواء للدير أو الإيبارشية.

ودعاهم قداسته في ختام الجلسة إلى مائدة أغابي وتم التقاط الصور التذكارية.

وكانت إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، أعلنت في وقت سابق، عن ترتيبات حفل تجلیس الأنبا بضابا أسقف نجع حمادى وتوابعها بكاتدرائية ماريوحنا الحبيب بنجع حمادى. 

وتابعت أن حفل تجليس الأنبا بضابا سيقام عشية يوم السبت الموافق 13/ 4/ 2024 مع مراعاة الترتيبات الآتية:


١- سوف يتم فتح أبواب الكنيسة للمشاركين في احتفالية التجليس اعتبارًا من الساعة (2 عصرًا) مساء يوم السبت. 

 

٢- لن يتم السماح بدخول أى من الحضور أو الضيوف أو أفراد الشعب ما لم يكن يحمل دعوة خاصة للحضور محددًا بها مكان المدعو داخل أى من قاعات مبنى الكنيسة أو مبنى الخدمات الملحق بالكنيسة. 
 

٣- سوف يقتصر دخول صحن الكنيسة على الفئات التالية: 
*  الآباء المطارنة والآباء الأساقفة المشاركون فى الصلاة. 
*  الآباء الرهبان والراهبات من خارج الإيبارشية أو داخلها. 
*  الآباء الكهنة من خارج الإيبارشية أو داخلها. 
*  خورس الشمامسة المحدد من قبل الأب الكاهن المسئول. 
*  ممثلو الطوائف المسيحية. 
*   الضيوف من رجال الإدارة التنفيذية والأمن والمحافظة. 
*   الضيوف أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإخوة الشيوخ المسلمون. 
 

٤- توزيع أماكن الحضور من أطياف الشعب كما يلى: 
* الدور الأول بالكنيسة قاصر على الرجال فقط من ممثلى كنائس الإيبارشية ويتم دخولهم بدعوة خاصة ذات لون خاص من بوابة باب الحارة. 
* الدوران الثانى والثالث بالكنيسة خاصان بالسيدات ويكُن ممثلين كنائس الإيبارشية ويتم دخولهن بدعوات خاصة ذات لون خاص من بوابة  البحر (باب المعمودية الجانب). 
* سوف يتم توزيع باقى أطياف الشعب على كل القاعات بالكنيسة ومبنى الأنبا كيرلس للخدمات وكذا نادى الكنيسة مع العلم أن كل قاعة لها سعة معينة ويتم الدخول لكل قاعة بدعوة خاصة بها ذات لون خاص وتحمل اسم القاعة ومكانها مع مراعاة أن كل القاعات مجهزة بصوت وأيضًا شاشات ليد تليفزيونية.

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