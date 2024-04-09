الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

أساقفة يشاركون في تخريج الدفعة الـ48 لطلبة الكلية الإكلريكية بدير المحرق

الأنبا أنيانوس
الأنبا أنيانوس

حضر الأنبا أنيانوس، أسقف إيبارشية بني مزار  للأقباط الأرثوذكس، حفل تخريج الدفعة الـ٤٨ لطلبة الكلية الإكليريكية بدير المحرق العامر بأسيوط.

بدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي  بالدير وشارك في الصلاة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق العامر والأنبا ثاؤفيلس اسقف منفلوط وقام مع الآباء الأساقفة الاجلاء برشم زي التكريس لطلبة الفرقة الثانية بالكلية ورسامة شمامسة جدد في رتبة الابصلتس وترقية شمامسة إلى رتبة الاغنسطس والايبذياكون. 

وعقب القداس حضر الاحتفال وألقى كلمة للحضور وللخريجين، وتكريم الآباء والطلبة الخريجين.

وتعد الكلية الإكليريكية اللاهوتية لدير السيدة العذراء المحرق هى كلية لاهوتية قبطية أرثوذكسية تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مقرها دير القديسة العذراء مريم بجبل قسقام الشهير بالمحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط، أسسها مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث عام 1973 م.

رسالة الكلية

هى إعداد كوادر قبطية أرثوذكسية من الشباب روحيًا وعلميًا ونفسيًا، قادرة على قيادة المجتمع الكنسي للحياة الأبدية.
شهادة الكلية

تمنح الكلية شهادة البكالوريوس فى العلوم اللاهوتية والكنسية
شروط الالتحاق والقيد هى:
1. أن يكون المتقدم أرثوذكسيًا مشهودًا له بالتقوى والغيرة الروحية. 
2. أن يكون المتقدم ذكرًا أعزب، ولا تزيد سن المتقدم على 30 سنة. 
3. المستوى العلمى المطلوب للالتحاق بالكلية هو خريج الكليات والجامعات التى تمنح شهادة التخرج بعد أربع سنوات.
4. أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية. 
5. أن يحصل المتقدم على تزكية صريحة من نيافة الأب الأسقف التابع له، بالموافقة على التحاقه بالكلية الإكليريكية وأن يكون مسئولًا عنه أثناء الدراسة وبعد التخرج، وأن تشمل التزكية أن يتصف المتقدم بحسن السير والسلوك والمستوى الروحى.
6. بالنسبة للمتقدمين من إيبارشية قداسة الأب البطريرك بالقاهرة والإسكندرية، والمُسندة لآباء أساقفة عمومين، يُطبق عليهم شروط التزكية الصريحة من نيافة الأب الأسقف المختص بالإشراف على المنطقة، على أن يحصل المتقدم أيضًا على تزكية الآباء كهنة الكنيسة التى يخدم بها، تُوضح احتياجهم له فى الخدمة داخل الكنيسة.
7. أن يكون المتقدم متفرغًا من العمل تفرغًا كاملًا للدراسة بالكلية.
8. اجتياز الكشف الطبى والاختبار النفسى لبيان صلاحيته الجسمية والنفسية.
9. النجاح فيما تجريه الكلية من اختبارات ومنها اختبارات المقابلة الشخصية

الانبا أنيانوس إيبارشية بنى مزار للأقباط الأرثوذكس الكلية الاكلريكية الانبا بيجول الأنبا ثاؤفيلس

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