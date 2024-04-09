الثلاثاء 09 أبريل 2024
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الكرازة

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر بحلول عيد الفطر

رئيس الاسقفية
رئيس الاسقفية

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وكافة القيادات الإسلامية وجموع المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر بالخير والبركات.

نصلي ليعم السلام والخير لمصر

وقال رئيس الأساقفة: نهنئ جميع المصريين بحلول عيد الفطر المبارك، مضيفًا: نصلي في هذه المناسبات المباركة لكي يعم السلام والخير لبلادنا جميعًا.

واختتم رئيس الأساقفة، خالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، متمنيًا أن يوفقهم الله في خدمة الوطن.

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ مفتي الجمهورية بعيد الفطر المبارك

وكان الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفي، قد زارا فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وهنأ رئيس الأساقفة فضيلة الدكتور شوقي علام، قائلًا نهنئ فضيلة المفتي والمصريين جميعًا بعيد الفطر المبارك، ونعتز كثيرًا بعلاقة المحبة الصادقة من القلب مع مفتي الديار المصرية، مضيفًا أن دار الإفتاء تلعب دَورًا رئيسيًّا في تأصيل الوسطية والاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعي، من خلال مكانتها ومهمتها التنويرية للمصريين.

ومن جانبه شكر فضلية الدكتور شوقي علام رئيس الأساقفة، وثمَّن فضيلته هذه اللقاءات التي تُعد نموذجًا للأخوة الصادقة والمحبة بين جناحَي مصر، وتعبِّر بصدق عن مدى التلاحم بين أبناء الوطن الواحد والمودة والتكامل بين المؤسسات الدينية المصرية من أجل رفعة وطننا الحبيب واستقراره.

الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

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