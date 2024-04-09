الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا عمانوئيل يهنئ محافظ قنا والقيادات الأمنية والتنفيذية والتعليمية بعيد الفطر المبارك

الأنبا عمانوئيل
الأنبا عمانوئيل

توجه الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، و بصحبته الأب مرقس سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بقنا، والأب ملاك ناجي، راعي كنيسة مار جرجس، بحجازة، والأخت تريزينا حنا، رئيسة دير الراهبات الفرنسيسكانيات، بقنا، والأخت كاترين ثروت، مديرة مدرسة الراهبات، إلى ديوان عام محافظة قنا، لتقديم التهنئة للواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بعيد الفطر المبارك.

 محافظ قنا: اللقاء يعكس عمق الترابط، وصلابة العلاقات بين أبناء الشعب المصري.

جاء ذلك بحضور بعض ممثلي ديوان المحافظة، ورحب المحافظ بنيافة المطران، والوفد المرافق له، معبرًا عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يعكس عمق الترابط، وصلابة العلاقات بين أبناء الشعب المصري.
ومن جانبه، أكد مطران الإيبارشية حرصه على هذا اللقاء لتقديم التهنئة بالعيد، مشيدًا بما تنعم به محافظة قنا من نهضة على مستويات عدة، وخدمات متميزة،  وأختتم اللقاء الودي بالصور التذكارية.
وفي سياق متصل، توجه الأنبا عمانوئيل، والوفد المرافق له، إلى جامعة جنوب الوادي، حيث التقى الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة. 
وهنأ صاحب النيافة السيد رئيس الجامعة، بعيد الفطر المبارك، وعلى توليه المنصب  الذي يستحقه عن جدارة، لما له من تاريخ علمي، وإداري، وتربوي، مميز.
وقدم رئيس الجامعة الشكر، والأمتنان على الزيارة، والتهنئة، التي توطد الترابط، وتعمق التواصل، مشيدًا بدور الكنيسة الكاثوليكية في المجال التربوي، والتعليمي. واختتم اللقاء على وعد بزيارات مستقبلية متبادلة.
كذلك، التقى مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، السيد اللواء مصطفى مبروك، مدير أمن قنا، حيث قدم الأنبا عمانوئيل التهنئة، بعيد الفطر المبارك، مشيدًا بالجهود الأمنية في جميع ربوع المحافظة. 
وعقب ذلك، توجه نيافته، والوفد المرافق له إلى القيادات الأمنية، والتنفيذية الأخرى، المتواجدة بالمحافظة، لتقديم التهنئة أيضًا.
واختتمت الزيارة لمحافظة قنا، بالتوجه أيضًا إلى جهاز مدينة قنا الجديدة، لتقديم التهنئة للسيد المهندس أيمن رشاد،  رئيس الجهاز.
 

الأنبا عمانوئيل الانبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك الأب مرقس سليمان راعي كنيسة العائلة المقدسة رئيسة دير الراهبات الفرنسيسكانيات

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