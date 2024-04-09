الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع خدمة يسوع مفرح القلوب بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع خدمة يسوع مفرح القلوب، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

حضر اللقاء الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث استمع صاحب النيافة إلى مقترحات جميع الحاضرين، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، من أجل التفاني في الخدمة.

 الأنبا باسيليوس يترأس الاحتفال السنوي التاسع والعشرين لجماعة إيمان ونور

وعلى صعيد أخر وتحت شعار "رسالتنا الحب"، ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الاحتفال السنوي التاسع والعشرين لجماعة إيمان ونور، بكنيستي السيدة العذراء، والقديسة تريزا، بالحواصلية.

شارك في الاحتفال الأب عمانوئيل عبدالله، والأب أنجيلوس منير، راعيا الكنيستين، والأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الإيبارشي، بالإضافة إلى مسؤولي، وأعضاء إيمان ونور بالرعيتين.

وفي كلمته، قدم صاحب النيافة كلمات التشجيع، والتهنئة للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية متابعة ذوي الهمم، وأسرهم، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بهم، على كافة المستويات، كما شجع الأنبا باسيليوس خدام إيمان ونور، من أجل التفاني في الخدمة، كما تضمن اليوم أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة الأخرى.

الكنائس المسيحية تستعد للاحتفال بجمعة ختام الصوم الأربعيني المقدس

وتستعد الكنائس المسيحية للاحتفال بجمعة ختام الصوم الأربعيني المقدس، في الجمعة 26 أبريل 2024.

وتعتبر جمعة ختام الصوم هى نهاية الأربعين يومًا التي صامها المسيح، وبعد حذف صوم الاستعداد، سيكون الأقباط صاموا خمسة أسابيع متتالية.

وأطلقت الكنيسة اسم "جمعة ختام الصوم لأن بها ينتهى الصوم الأربعينى المقدس، حيث سبق الصوم الأربعيني أسبوع الاستعداد، ويعقبه أسبوع الآلام الذى ينتهى بقداس سبت الفرح وعيد القيامة المجيد".

ويجمع طقس جمعة ختام الصوم  بين طقس الأيام والآحاد فى الصوم الكبير فيرفع بخور باكر بطريقة السبوت والآحاد فى الصوم مع ملاحظة أن تقرأ النبوات وتقال الطلبة مع المطانية كما فى أيام الصوم المقدس.

الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك خدمة يسوع مفرح القلوب كاتدرائية يسوع الملك

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