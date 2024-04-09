الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

محافظ القاهرة يستقبل سكرتير المجمع المقدس للتهنئة بعيد الفطر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا دانيال مطران المعادى والبساتين وسكرتير المجمع المقدس، والقمص سرجيوس سرجيوس، وكيل البطريركية، والذى زار ديوان عام محافظة القاهرة لتقديم التهنئة لمحافظ القاهرة وكافة العاملين بالمحافظة بمناسبة عيد الفطر  المبارك.  

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مصر تشهد خلال هذه الأيام العديد من المناسبات الدينية يتشارك فيها الجميع، وهو ما يؤكد وجود محبة كبيرة تعكس علاقة قوية وأصيلة وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يعمل الجميع من أجل رفعته.

كما استقبل محافظ القاهرة وفد الكنيسة السريانية الأرثوذكسية برئاسة الأب الربان فيليبس عيسى، والذى زار ديوان عام محافظة القاهرة لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، حيث حضر اللقاء اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات المحافظة.

خالد عبد العال محافظ القاهرة الانبا دانيال مطران المعادي سكرتير المجمع المقدس والقمص سرجيوس سرجيوس

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