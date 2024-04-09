"الهشاشة والمرونة النفسية" في مؤتمر لجنة الصحة النفسية بالمجمع المقدس

نظمت اللجنة العامة للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس للكنيسة، مؤتمرًا عامًّا للخدام المهتمين بالصحة النفسية، بعنوان "الجيل الحالي بين الهشاشة وبناء المرونة النفسية"، في الفترة من الخميس إلى السبت الماضيين، بدير الشهيد مار جرجس في المحروسة بمحافظة قنا، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة ومقرر اللجنة.

عرض خلال المؤتمر ونوقشت التاثيرات التي طرأت على الجيل الحالي، والمتغيرات والتحديات التي تسبب الضغوط النفسية، من أبرزها الاحتراق النفسي، مما قد يعيق الإنسان عن أداء مهامه كما ينبغي والتمتع بجودة الحياة.

وأكد الأنبا ميخائيل على ضرورة التوعية بالجانب النفسي والثبات في المسيح، خلال كلمته التي قدمها اثناء المؤتمر، كما قدم عدد من خدام اللجنة المتخصصين في مجال الصحة النفسية، محاضرات علمية متخصصة.

شارك في المؤتمر ٨٠ شخصًا ما بين آباء كهنة وأطباء وخدام متطوعين وجميعهم يعمل في مجال الدعم النفسي ومكافحة الإدمان في إيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية بمصر.

وكان قد دشّن الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، أمس، كنيسة الشهيدين مار جرجس وأبانوب والقديسة مريم المصرية بعزبة بشرى بالفشن.

شارك الأنبا صلوات التدشين والقداس الإلهي لعيد البشارة المجيد الأب القس جرجس مجدي كاهن الكنيسة ذاتها.

ودُشِّن المذبح الأوسط بالطابق الثاني على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح البحري على اسم الشهيد أبانوب، والقبلي على اسم القديسة مريم المصرية إلى جانب شرقية الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب) والأيكونوستاس (حامل الأيقونات) وأيقونات الكنيسة وأواني الخدمة.

كما دشّن الأنبا اسطفانوس مذبحًا على اسم السيدة العذراء ومذبحًا على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، إلى جانب شرقية الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب) والأيكونوستاس (حامل الأيقونات) وأيقونات الكنيسة وأواني الخدمة بالطابق الأول، وتم تدشين المعمودية.

هذا وخلال صلاة القداس الإلهي وعقب صلاة الصلح، صلى الأنبا صلوات رسامة ٤٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بها.