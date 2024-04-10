أساقفة الكنيسة القبطية يقدمون التهنئة للمسؤولين بعيد الفطر المبارك

زار أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، المحافظين والقيادات بالمحافظات لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وقدم الأنبا أرسانيوس، أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، التهنئة اليوم بعيد الفطر لقيادات محافظة الوادي الجديد.

وزار الأنبا والوفد المرافق مبنى المحافظة، وكان في استقبالهم اللواء أركان حرب الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجدي،د حيث قدموا له التهنئة بالعيد ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار والوفد الكنسي، مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء محمد أبو الليل، مدير الأمن وقيادات المديرية، وكذلك مديرية الأوقاف.

أما في أسوان، زار الأنبا أرسانيوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو أسوان ،والأنبا بيشوي أسقف أسوان وبرفقتهما وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية والدير، أمس، مبنى محافظة أسوان وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبالهم والوفد المرافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار الوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء مجدي سالم، مدير الأمن وقيادات المديرية، وكذلك زاروا مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية وقدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.

كما زار الأنبا تادرس، مطران إيبارشية بورسعيد وتوابعها وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، مبنى محافظة بورسعيد، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقباله والوفد المرافق اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والقيادات التنفيذية والمحلية، قبل التوجه لمديرية الأمن.

كما زار وفد من كهنة وأراخنة إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، مبنى محافظة مطروح وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأيضا مديرية الأمن

وزار الأنبا صليب، أسقف إيبارشية ميت غمر وتوابعها وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، أمس، مبنى محافظة القليوبية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وزار نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، أول أمس الأحد، مبنى محافظة الأقصر لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما قدم الأنبا صموئيل، أسقف طموه، يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، التهنئة اليوم بعيد الفطر المبارك لقيادات محافظة الجيزة، وزار الوفد المرافق مبنى المحافظة، وكان في استقبالهم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حيث قدموا التهنئة بالعيد له ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.