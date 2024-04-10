المحرق تحتفل بتخريج دفعة "رجال العهد" من الكلية الإكليريكية

نظمت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) بالقوصية، محافظة أسيوط، احتفالية تخرج أمس، لطلبة السنة النهائية بالكلية، وهي الدفعة الثامنة والأربعين للكلية، والتي تحمل أسم "رجال العهد" .

"فَاَجْعَلَ عَهْدِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَأُكَثِّرَكَ كَثِيرًا جِدًّا" (تك ١٧: ٢).

وشهد الاحتفالية إلى جانب نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير ومدير الكلية صاحبا النيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، والراهب القس أرساني المحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية.

بدأت الاحتفالية بالقداس الإلهي وتم خلاله منح الخريجين رتبة "إيبودياكون"، وطلبة الفرقة الثانية رتبة أغنسطس كما تم التصريح لهم بارتداء الزي التكريس الإكليريكي (الروب الأسود).

وتضمنت الكلمات التي ألقيت خلال الاحتفالية الدعوة إلى حمل رسالة المسيح والتحلي بروح الخدمة الباذلة. وتلا الخريجون التعهد الذي أقروا فيه بالمحافظة على أمانة التسليم والتعليم وفقًا لما تعلموه في الكلية.