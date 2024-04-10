محافظ الإسماعيلية يستقبل الأنبا سيرافيم ومطران الكاثوليك

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، المهنئين بعيد الفطر المبارك من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، ومحمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، بمقر ديوان عام المحافظة.

واستقبل الأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس، الأنبا بولا شفيق مطران الأقباط الكاثوليك، القس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، المستشار العسكري للمحافظة، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

كما شارك بالحضور لتقديم التهنئة بالعيد قيادات مديرية الأوقاف بقيادة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ سيد عطية مدير عام المتابعة بالإسماعيلية، ممثلي الأزهر الشريف وبيت العائلة المصرية، رؤساء الأحياء، مديري العموم لمختلف مديريات الخدمات، والقيادات التنفيذية.

وخلال استقبال المهنئين، أكد "بشارة" أن المصريين دائمًا نسيج واحد، خاصة في الأعياد، مقدمًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مضيفًا، أن شهر رمضان شهد تلاحم نسيج الوطن من المسلمين والأقباط حيث كان جميع المصرين في حالة صيام، وبعد أيام قليلة نحتفل معًا أيضًا بعيد القيامة وشم النسيم، وبهذه المناسبة أُهنئ كافة مواطني الإسماعيلية، وأتمنى أن يديم الله علينا الأعياد والمحبة، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية".

موجهًا الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على ما يتم بذله من جهد لتطوير وتحسين حياة المواطنين بمحافظة الإسماعيلية.

كما ألقى ممثلي الدين المسيحي كلمات، أكدوا خلالها على وحدة الشعب المصري، مؤكدين على وحدة دعوات جميع المصريين من أجل مصر وأمنها ومن أجل أشقائنا في فلسطين، ومقدمين التهنئة بعيد الفطر المبارك لمواطني الإسماعيلية جميعًا.

وزار أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم أمس، المحافظين والقيادات بالمحافظات لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، والذي تحتفل به الأمة الإسلامية اليوم.