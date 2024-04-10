الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

محافظ الغربية يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للتهنئة بعيد الفطر

جانب من استقبال محافظ
جانب من استقبال محافظ الغربية لمطران طنطا

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية، الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والوفد المرافق له وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وخلال اللقاء هنأ الأنبا بولا محافظ الغربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مؤكدا حرصه على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا، وهو ما يميز الشعب المصري، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصري  بالأمن والسلامة والرخاء.

ومن جانبه أعرب محافظ الغربية، عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدا أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

تهنئة مطرانية الوادي الجديد والواحات لقيادات محافظة الوادي الجديد بعيد الفطر

كما قدم نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية التهنئة بعيد الفطر لقيادات محافظة الوادي الجديد.

وزار نيافته والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان في استقبالهم اللواء أركان حرب الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية. 

كما زار نيافته والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء  محمد أبو الليل مدير الأمن وقيادات المديرية،وكذلك زاروا مديرية الأوقاف حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.

وكان قد زار أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، المحافظين والقيادات بالمحافظات لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وقدم الأنبا أرسانيوس، أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، التهنئة اليوم بعيد الفطر لقيادات محافظة الوادي الجديد.

وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية اليوم الأربعاء بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء وملوك الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بديوان عام محافظة الغربية الأنبا بولا مطران طنطا

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