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الكرازة

الأنبا بيجول يهنئ محافظ أسيوط بعيد الفطر

جريدة الدستور

زار الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام مساء أمس الثلاثاء مبنى محافظة أسيوط.

جاء ذلك برفقته وفد من آباء رهبان الدير وذلك لتقديم التهنئة للواء عصام سعد محافظ أسيوط وقيادات المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في إطار زيارة أساقفة الكنيسة للقيادات لتقديم التهنئة بالعيد.

كما قدم الأنبا تكلا مطران إيبارشية دشنا وتوابعها يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية التهنئة أمس بعيد الفطر المبارك لقيادات محافظة قنا.

وزار الوفد المرافق مبنى المحافظة وكان في استقبالهم اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار الوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء مصطفي مبروك مدير امن قنا وقيادات المديرية،وكذلك زاروا إدارة الأمن الوطنى، وإدارة الحماية المدنية، والإدارة العامة لمرور قنا، وجامعة جنوب الوادي، ومديرية التربية والتعليم، حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.

وكان قد زار أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، المحافظين والقيادات بالمحافظات لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وقدم الأنبا أرسانيوس، أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، التهنئة اليوم بعيد الفطر لقيادات محافظة الوادي الجديد.

وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية اليوم الأربعاء بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء وملوك الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

الانبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء الم حرق جبل قسقام محافظة أسيوط عيد الفطر المبارك

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