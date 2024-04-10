الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الليلة.. البابا يلقي عظة الأربعاء الأسبوعية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يلقي  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، عظة الأربعاء الأسبوعية.

ومن المقرر أن تتم إذاعة العظة عبر القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن المقرر أن يلقي البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية من كنيسة الأنبا أنطونيوس، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويلقي قداسة البابا عظة الأربعاء في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة طوال الصوم الأربعيني المقدس، بدون حضور شعبي.

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم محبون ومريدون يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركًا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

قداسة البابا يستقبل الأساقفة الجدد

وكان استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني الآباء الأساقفة الستة الذين تمت سيامتهم والإعلان عن تجليسهم على بعض الإيبارشيات والأديرة الشهر الماضي، وذلك قبل تجليسهم الذي سيتم في غضون الشهر الجاري.

تضمنت الجلسة حديثًا روحيًا عن الخدمة والرعاية، أجاب قداسة البابا خلاله على عدد من الأسئلة الخاصة بالإدارة والتدبير الكنسي الناجح سواء للدير أو الإيبارشية.

ودعاهم قداسته في ختام الجلسة إلى مائدة أغابي وتم التقاط الصور التذكارية.

كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الاثنين كهنة كنائسنا في دول الخليج، بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على دول الخليج.

تحدث قداسته خلال اللقاء، الذي عقد باستخدام خاصية الفيديو كونفرانس عبر شبكة الإنترنت، عن موضوع بعنوان "الطاقة الروحية" كما أجاب على أسئلة المشاركين في اللقاء.

البابا تواضروس الثاني عظة الأربعاء عظه الأربعاء الأسبوعية القنوات المسيحية كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي

مواد متعلقة

محافظ الغربية يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للتهنئة بعيد الفطر

المطران عطا الله حنا: نهنئ كل المحتفلين بعيد الفطر.. وندعو لغزة

الأنبا بيجول يهنئ محافظ أسيوط بعيد الفطر

محافظ الإسماعيلية يستقبل الأنبا سيرافيم ومطران الكاثوليك

أساقفة الكنيسة القبطية يقدمون التهنئة للمسؤولين بعيد الفطر المبارك

القديسة بربارة.. كنيسة جديدة في جنوب أمريكا

أسوان تُحيي عيد البشارة المجيد بالقداسات

المحرق تحتفل بتخريج دفعة "رجال العهد" من الكلية الإكليريكية

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

"الداخلية" تكشف تفاصيل سرقة حسابات مواطنين على فيسبوك

موعد صيام الستة البيض 1445.. وهل يجوز صيام بنيتين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

محطة تل أبيب

المزيد

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة