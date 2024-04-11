مطرانية ميت غمر ودقادوس تُهنئ قيادات محافظة الشرقية بعيد الفطر

واصل أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية تقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، وذلك لقيادات المحافظات المختلفة.

إذ قدم الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية التهنئة بعيد الفطر المبارك لقيادات محافظة الشرقية.



وزار والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان في استقبالهم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حيث قدموا التهنئة بالعيد ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافته والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء محمد صلاح مدير الأمن وقيادات المديرية.

تهنئة إيبارشيات المنيا لقياداتها بعيد الفطر



قدم أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس مطران إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا أغابيوس مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا، والأنبا أغاثون أسقف إيبارشية مغاغة والعدوة، والأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا، الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا يرافقهم وفود من كهنة وأراخنة إيبارشياتهم التهنئة اليوم بعيد الفطر المبارك لقيادات محافظةالمنيا.



وزار الأحبار الخمسة والوفود المرفقة مبنى المحافظة وكان في استقبالهم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.



كما زاروا مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء محمد ضبش مدير الأمن وقيادات المديرية. وكذلك زاروا مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية، وجامعة المنيا حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.



تهنئة إيبارشية أبنوب والفتح بعيد الفطر



وزار الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية والأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة وبرفقتهما وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشيتين اليوم، مبنى محافظة أسيوط، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.



كان في استقبال نيافتهما والوفد المرافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.



كما زار الأنبا بيسنتي والوفد الكنسي مبنى جامعة أسيوط حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.