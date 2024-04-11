إيبارشية الإسماعيلية تُقدّم التهنئة للمحافظ ومدير الأمن بمناسبة عيد الفطر

زار الأنبا سارافيم، أسقف إيبارشية الإسماعيلية وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية أمس مبنى محافظة الإسماعيلية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقباله والوفد المرافق له، اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء هشام مروان مدير الأمن وقيادات المديرية.

تهنئة مطرانية أسيوط بعيد الفطر

قدم الأنبا يوأنس أسقف أسيوط ويرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية التهنئة أمس بعيد الفطر المبارك لقيادات محافظة أسيوط.

وزار والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان في استقبالهم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما قدم أيضًا نيافته التهنئة للواء أركان حرب عمرو جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.

وزار نيافته والوفد الكنسي مبنى جامعة اسيوط ونادي القضاة، لتقديم التهنئة لقياداتها بالعيد.

وقدم نيافته التهنئة بالعيد للواء أحمد جمال مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط.