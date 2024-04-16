"طلائع شمال سيناء" فى ختام فعاليات المؤتمر الوطنى للنشء بالإسكندرية

اختتمت فعاليات المؤتمر الوطني للنشء، والتى تم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء.

وأكد حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن القيادة السياسية تولي النشء والشباب اهتماما كبيرا فى الفترة الحالية، لأنهم محاور أساسية في التنمية المستدامة، والهدف الرئيسي لعقد المؤتمر بما يشمله من أنشطة وفعاليات هو دعم هذه الفئة الهامة من المجتمع وضمهم للأنشطة والمبادرات التي تنمي مهاراتهم وحس المواطنة لديهم وإبعادهم عن كل الظواهر السلبية التي تحيط بالنشء والشباب في المجتمع من شائعات وانعدام الوعي.

وتأتي مشاركة الطلائع من مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بإشراف عبدالمقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، وأسامة سالم.

وكان قد، حرص ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، على زيارة الكابتن خالد نصار عضو لجنة الحكام، بمستشفى بئر العبد للاطمئنان على حالته الصحية برفقة مدير مستشفي بئر العبد، ووكيل إدارة شباب بئر العبد.

وخلال الزيارة تبادل وكيل الوزارة مع خالد نصار الحديث عن تطورات حالته الصحية وكذلك أية متطلبات تتعلق باستكمال العلاج بمستشفى بئر العبد وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لاستكمال علاجه.

وأعرب حسن عبدالوهاب، عن خالص تمنياته للكابتن خالد نصار بالشفاء العاجل، والخروج من هذه الأزمة الصحية في أقرب وقت.

فعاليات المؤتمر الوطني للنشء

فعاليات المؤتمر الوطني للنشء

فعاليات المؤتمر الوطني للنشء