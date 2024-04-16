جامعة العريش تختتم دورة "TOT" لإعداد كوادر تدريبية متميزة محليًا ودوليًا
اختتمت جامعة العريش، فعاليات دورة "تدريب المدربين" (TOT) التي نظمها مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، برعاية الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.
وصرح الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، بأن الدورة حققت أهدافها بنجاح من خلال إعداد كوادر تدريبية متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة، مضيفًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية، إيمانًا منها بأن ذلك يُسهم في الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي بالجامعة.
وشارك في الدورة مجموعة متميزة من المتدربين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة، حيث تلقوا تدريبًا مكثفًا على مختلف مهارات وطرق التدريب والتقييم.