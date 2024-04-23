الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"رعاية اليتيم" و"التوعية بخطر الألغام".. نقاشات بقصور الثقافة بالأقصر

فرع ثقافة الأقصر
فرع ثقافة الأقصر

نظم قصر ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

وعقد القصر محاضرة بعنوان "أهمية رعاية اليتيم" ألقاها يحيى أحمد متناولا أهمية مراعاة الشعور المعنوي للطفل اليتيم، وكيفية الأهتمام المجتمعي نحو أطفالنا الأيتام، وكيفية خروج الطفل اليتيم بالتكافل الإجتماعي، وعقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام" ألقاها العادلي حسان متحدثا عن التهديد من خطر الألغام في جميع دول العالم، وليس مصر وحدها، وبرنامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر يتفقون على إزالة الألغام من مصر، وبداية تطهير الأراضي من الألغام، وعقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "كيفية المحافظة على البيئة" ألقاها محمد محمد، موضحا أهمية البيئة نظيفة، وكيف نحافظ على البيئة.

أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير

وأعد قصر ثقافة الأقصر، أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "فيكي اتجنن"، وأعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "ظل"، وكذلك أعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عادل دنقل بعنوان "التأشيرة من رصيف القطار"، بينما أعدت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قرأت كتاب بعنوان "حياة الافيال" تأليف فاطمة هانم سردتها فاطمة محمد، تناول الكتاب الحديث عن الأفيال لكونها من أضخم الحيوانات البرية، وأماكن تواجد الأفيال، وأوجه الفرق بين الفيل الآسيوي والأفريقي.

وأقام المركز الحضري، دوري ثقافي لرواد المركز قدمها ياسر حسن، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنون تشكيلية بعنوان "تحرير سيناء" نفذتها حجاجية خيري، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة أشغال يدوية تطريز على كم عباية نفذتها أسماء أحمد، وورشة فنون تشكيلية بورق الفوم نفذتها رحمة أحمد بمشاركة رواد القصر، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة أشغال يدوية نفذتها نجوى أبوالفضل، ونفذت مكتبة المدامود ورشة فنون تشكيلية نفذها طه حباشي.

وتأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

فرع ثقافة الأقصر
فرع ثقافة الأقصر
فرع ثقافة الأقصر
فرع ثقافة الأقصر
فرع ثقافة الأقصر
فرع ثقافة الأقصر
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ثقافة الأقصر قصر ثقافة الطفل قصر ثقافة الطود تحرير سيناء الهيئة العامة لقصور الثقافة

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