الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "شباب ورياضة شمال سيناء" يتابع الاستعدادات لاحتفالات عيد تحرير سيناء

الاجتماع
الاجتماع

عقد إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة،صباح اليوم، بمكتبه اجتماعا مع مديرية الإدارات المركزية والإدارات الفرعية، ومديري المراكز والأندية، في إطار استعدادات مديرية الشباب والرياضة لاحتفالات عيد تحرير سيناء 42.

وأكد وكيل وزارة الشباب، أن المشاركات فى الاحتفالات بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء، ومديرية الشباب والرياضة من خلال عروض وتنظيم تقدمه المجموعات الكشفية وتشمل الكشافة البحرية، والكشافة الجوية، وفتيان الكشافة، والمرشدات، والجولات ومناطق الاتحادات بشمال سيناء في وضع إكليل الزهور للجندي المجهول.

وأضاف وكيل وزارة الشباب، أن الاحتفالات تتم بمشاركة كل مراكز الشباب والأندية، ويتم تكثيف الأنشطة والفعاليات الشبابية، مشيرا إلى أن الفرق الشبابية ستشارك فى كافة الاحتفالات بذكرى التحرير 42 والعيد القومى من خلال احتفالات المحافظة الرسمية.

 

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء، أجروا جولة تفقدية في المدينة الشبابية بالعريش، ضمن جولة وزير الشباب والرياضة لمحافظة شمال سيناء.

وتفقد "صبحي" المشروعات المختلفة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة داخل المدينة ومنها "ألف بنت.. ألف حلم، مشروع اللياقة البدنية، معرض للمنتجات اليدوية والتراثية".

وشهد احتفالية وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للأيتام، ومن ضمنها مشروع "ها أنا أحقق ذاتي"، والذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة 150 شاب وفتاة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن تواجده اليوم يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي، بالشباب المصري والتنمية الشاملة في جميع المجالات بكل محافظات الجمهورية.

 

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الاجتماع
وزارة الشباب والرياضة عيد تحرير سيناء الفرق الشبابية الأندية مراكز الشباب

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