"المصريين الأحرار" يهنئ القيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب بعيد تحرير سيناء

توجه حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بأحر التهاني إلى القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية الباسلة، وإلى شعب مصر وأهالي سيناء الأبية، بمناسبة الذكرى الـ42 لـتحرير سيناء.

وقال الحزب في بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي، إنّ هذه المناسبة الوطنية المجيدة تُخلّد ذكرى النصر العظيم الذي حققه شعب مصر وجيشه الباسل، وثبات وصمود الشعب في صفحات التاريخ، وتواصل الدولة جهودها حاليًا لتحقيق تنمية مستدامة وتطويرا ملحوظ تحت قيادة رشيدة.

سيناء ستظل رمزًا للبطولة والصمود

وأكد الحزب أن تلك الذكري تجسّد حقيقي لإنفاذ إرادة شعب مصر القوية وعزمه على استعادة أراضيه المحتلة، وصموده في وجه كل التحديات، ونشهد الآن طفرة غير مسبوقة علي أراضينا الغالية.

وثمن حزب المصريين الأحرار، جهود القوات المسلحة المصرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في سيناء، ودورها في مكافحة الإرهاب وحماية حدود الوطن.

وقال الحزب إننا نُحيّي صمود أهالي سيناء الأبية في وجه كل الظروف والتحديات، وتضحياتهم في سبيل تحرير أرضهم ودفاعهم عن الوطن.

وأكد الحزب أنه على ثقة بأنّ سيناء ستظل رمزًا للبطولة والصمود، ومصدر فخر واعتزاز لكل مصري.

وكان قد وضع الرئيس السيسي، يرافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد أصيل عرفانًا وتقديرًا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن وصون مقدساته.

عيد تحرير سيناء

وتوجه الرئيس السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.