الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: تحرير سيناء تاريخ كاشف لما تحمله مصر من انتصارات وبطولات وطنية

النائب سامى سوس
النائب سامى سوس

هنأ النائب سامى سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية والشعب المصري العظيم بمناسبة احتفالات الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء، حيث استردت مصر أراضيها كاملة من بين أيدي الاحتلال.

وقال سوس في بيان له اليوم، إن مصر تاريخها حافل بالانتصارات والبطولات التي تكشف معدن أبنائها الوطني ودمائهم التي تسري فيها معاني الوفاء والوطنية والتضحية من أجل الوطن والدفاع عنه بالغالي والنفيس وتقديم أرواحهم فداءً ودفاعا عنه ضد أية محاولات للنيل من أمنه واستقراره، وحفاظا على استقلاله.

txt

سامي سوس: الإنجازات الشاملة التي تحققت في عهد السيسي غيّرت وجه الحياة في مصر

txt

النائب سامي سوس: الشركة المتحدة تصنع نهضة درامية تدعم وعي المجتمع


وأكد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مصر وما تحمله من سمات القوة والعزة مكنها من مواجهة الإرهاب الأسود، واستطاعت بقيادة حكيمة وقوية وشعب حر أن تواجه هذا الإرهاب، وتتصدى لكافة محاولات أهل الشر في الداخل والخارج، لا سيما من ناحية سيناء أن تزعزع استقرار وأمن أم الدنيا، كونها رمانة ميزان السلام في المنطقة.

وأشاد النائب سامي سوس بجهود التنمية والبناء التي شرع فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونفذتها الدولة المصرية على أرض سيناء من مشروعات قومية عملاقة من شأنها ترسيخ الأمن والاستقرار على المناطق الحدودية المصرية وفتح أبواب جديدة للاستثمار وربط سيناء بمحافظات مصر، ودعم الاقتصاد المصري من مجالات مختلفة.

النائب سامي سوس مجلس النواب مستقبل وطن السيسي محمد زكي الشرطة المصرية

مواد متعلقة

عمرو عويضة: الجمهورية الجديدة والقوات المسلحة كلمة السر فى إعمار سيناء

النائبة مايسة عطوة: سيناء بقعة مقدسة لمصر والمصريين وعيد تحريرها رمزًا للصمود والنصر

النائب عمرو فهمى: مصر قدمت ملحمة وطنية كبيرة فى سبيل استقلال واستقرار الوطن

النائب أحمد عاشور: أرض سيناء تشهد أعمال تطوير ونهضة لم يسبق لها مثيل

بعد نجاح تجربة البن.. تحرك برلماني للتوسع في زراعة المحاصيل المستوردة

عايدة نصيف: ذكرى تحرير سيناء الغالية تحمل أسمى معاني الوفاء والعزة والفخر

نائب الوفد يهنىء الرئيس والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

أحمد المصري: التطور غير المسبوق بالموانئ المصرية يدعم الاقتصاد الوطني

الأكثر قراءة

عاجل| سجلت 41 درجة بالقاهرة.. "الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

عاجل.. توقعات بتراجع أسعار العقارات 20% بعد انخفاض تكلفة الحديد

الموجة الأشد فتكًا.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

ولكم في الأرجنتين عبرة!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

صور

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة