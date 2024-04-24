برلماني: تحرير سيناء تاريخ كاشف لما تحمله مصر من انتصارات وبطولات وطنية

هنأ النائب سامى سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية والشعب المصري العظيم بمناسبة احتفالات الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء، حيث استردت مصر أراضيها كاملة من بين أيدي الاحتلال.

وقال سوس في بيان له اليوم، إن مصر تاريخها حافل بالانتصارات والبطولات التي تكشف معدن أبنائها الوطني ودمائهم التي تسري فيها معاني الوفاء والوطنية والتضحية من أجل الوطن والدفاع عنه بالغالي والنفيس وتقديم أرواحهم فداءً ودفاعا عنه ضد أية محاولات للنيل من أمنه واستقراره، وحفاظا على استقلاله.



وأكد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مصر وما تحمله من سمات القوة والعزة مكنها من مواجهة الإرهاب الأسود، واستطاعت بقيادة حكيمة وقوية وشعب حر أن تواجه هذا الإرهاب، وتتصدى لكافة محاولات أهل الشر في الداخل والخارج، لا سيما من ناحية سيناء أن تزعزع استقرار وأمن أم الدنيا، كونها رمانة ميزان السلام في المنطقة.

وأشاد النائب سامي سوس بجهود التنمية والبناء التي شرع فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونفذتها الدولة المصرية على أرض سيناء من مشروعات قومية عملاقة من شأنها ترسيخ الأمن والاستقرار على المناطق الحدودية المصرية وفتح أبواب جديدة للاستثمار وربط سيناء بمحافظات مصر، ودعم الاقتصاد المصري من مجالات مختلفة.