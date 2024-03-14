الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

النائب سامي سوس: الشركة المتحدة تصنع نهضة درامية تدعم وعي المجتمع

النائب سامي سوس
النائب سامي سوس

أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بما تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من محتوى درامي وإذاعي متنوع عبر قنواتها، مؤكدًا أن الوجبة الدرامية المقدمة وجبة دسمة من الثقافة والترفيه والتوعية بشكل متنوع ومتعدد، ما بين الاجتماعي والتاريخي، وهو تأكيد بأن الثقافة المصرية ثقافة غنية ومتعددة، تسهم في خلق حالة من الوعي لدى الأجيال.

حريصة على تقديم فن هادف
وأكد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم، أن الشركة المتحدة حريصة على تقديم فن هادف يلامس العقول المصرية، ويطرح القضايا للنقاش، وتداول الأفكار والرؤى المختلفة، بالإضافة لحرصها على الحفاظ على التراث المصري والهوية الوطنية وتعزيز الانتماء، من خلال الاعتزاز بالعادات والتقاليد والحفاظ على المبادئ الأخلاقية والدينية، وكذلك مواجهة الأفكار التي تستهدف استقرار مصر وشعبها وضياع هويتها.

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درعًا لحماية الأجيال
وأضاف عضو مجلس النواب قائلًا: "الشركة المتحدة تصنع درعًا لحماية الأجيال المقبلة من محاولات استهداف عقولهم وضياع هويتهم والتشكيك في أصول ثقافتهم ودينهم، كما أنها تلعب دورًا هاما في تنمية الوعي لديهم وزرع القيم الإيجابية منذ الصغر، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وحماية الأمن القومي، والحفاظ على عقول المصريين من محاولات زرع أفكارا لا تتناسب مع الهوية المصرية".

وتابع النائب سامي سوس عضو مجلس النواب: "أن الشركة المتحدة تحاول تجسيد الواقع وتقوم على تغييره للأفضل وترسيخ القيم والمثل فى المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه النهضة الدرامية والفنية تؤكد أن مصر تحتفظ بالقوة الناعمة التى تقود بها الفكر وتتصدى للأفكار المتطرفة ودعم وعي المجتمع، نحو آفاق أرحب ومستقبل أكثر إشراقًا للمجتمع المصري".

عضو مجلس النواب حزب مستقبل وطن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الثقافة المصرية المصرية

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