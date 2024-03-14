الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل سر المسجد من الحلقة الأولى للثالثة

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

تهتم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقديم مجموعة متنوعة من المسلسلات للفئات العمرية المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، وكان من بين هذه المسلسلات الموجهة للأطفال في موسم رمضان ٢٠٢٤، مسلسل الأنيميشن سر المسجد الذي يروي قصة أحمد بن طولون، ويتناول قيم الدين والتربية السليمة للأطفال، بالإضافة إلى تقديم حلول لمشكلات تربوية مثل التنمر والسرقة وغيرها من القيم.

ملخص أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة الأولى

وتدور أحداث ملسلسل سر المسجد الحلقة الأولى حيث تركز على قيم التسامح والتعاون من خلال مواقف الشخصيات الصغيرة، حيث يتدخل الأب أيمن لتصحيح مشكلة صغيرة بين حبيبة ويوسف، معبرًا عن قيم العطاء والتعاون التي يجب تعليمها للأطفال. تنتهي الحلقة برسالة إيجابية تشجع الأطفال على بناء علاقات صحية وتقديم المساعدة لبعضهم البعض.

ملخص أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة

ملخص أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة الثانية تركز على عودة الاتصال بين الشخصيات وتسليط الضوء على أهمية التعلم والقراءة. ويجيب الشخصيات على سؤال مهم حول أول مؤذن في الإسلام، ويتعلمون أنه سيدنا بلال بن رباح، مما يعزز قيم التعلم والتربية الدينية،  تشهد الحلقة أيضًا مغامرات جديدة داخل المسجد وتحديات تقنية مع استكشاف مهارات الشخصيات الجديدة.

ملخص أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة الثالثة 

وعن ملخص أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة الثالثة تبدأ بدخول "سيف" و"يوسف" إلى مسجد المدينة، حيث يلتقون بالشيخ صلاح الذي يوجههم للبحث عن الرموز المفقودة التي سرقها "غلباوي" لتعطيل البرنامج الزمني. يكتشف يوسف رمزًا آخر أثناء سقوطه في البئر، بينما يتم تكليف سيف ويوسف بالبحث عن الرموز المتبقية. يقدم الشيخ صلاح شرحًا حول أسباب تسمية الآذان، ويفاجأ الجميع بانقطاع خدمة الإنترنت، مما يدفع "حبيبة" للبحث في مكتبة والدها لإيجاد حل لاستعادة الاتصال بالإنترنت والتواصل مع أخيها سيف.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 4

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 2

مسلسل سر المسجد الحلقة 3| الشيخ صلاح يشرح سر تسمية الآذان

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 3 في رمضان 2024 والقنوات الناقلة

مسلسلات رمضان 2024…مواعيد عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

مسلسلات رمضان 2024…قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد. 

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

مسلسل سر المسجد سر المسجد موعد عرض سر المسجد موعد عرض مسلسل سر المسجد موعد اعادة مسلسل سر المسجد قصة مسلسل سر المسجد ابطال مسلسل سر المسجد قنوات عرض سر المسجد قنوات عرض مسلسل سر المسجد موعد مسلسل سر المسجد الحلقة الاولي من سر المسجد سر المسجد الحلقة الاولي سر المسجد الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل سر المسجد الحلقة الاولي من مسلسل سر المسجد كرتون كرتون رمضان كرتون رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل سر المسجد ويحيى وكنوز 3.. قصص مسلسلات الكارتون في رمضان 2024

أبرزها يحيى وكنوز.. التفاصيل الكاملة لمسلسلات الكارتون في رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. WATCH IT تكشف تفاصيل مسلسل سر المسجد للأطفال

مسلسلات رمضان 2024.. أسماء شخصيات مسلسل سر المسجد للرسوم المتحركة (صور)

رمضان 2024.. تفاصيل مسلسلي الرسوم المتحركة "سر المسجد" و"يحيى وكنوز 3"

مسلسلات رمضان 2024 |watch it تكشف عن بوسترات مسلسل الأنيميشن "سر المسجد"

أسيرات الطفولة.. 9 كاتبات عربيات يرسمن صور أبطالهن

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

القبض على المتهم بسرقة مجوهرات من شقة بمدينة نصر

مارسيل كولر يتوسط لتجديد عقد بيرسى تاو

ضبط مواد مخدرة وأسلحة في حملات أمنية موسعة بالمحافظات

المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لجميع الصفوف الدراسية بعد التعديل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة